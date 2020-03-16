Скільки українців хворі на коронавірус за кордоном: дані МЗС

Серед українців, які перебувають за кордоном, є інфіковані коронавірусом Covid-19. У Міністерстві закордонних справ України повідомили, скільки саме та у яких країнах.

Станом на початок 16 березня підтверджені випадки інфікування коронавірусом зафіксовані у 9 українців.

Зверніть увагу В евакуйованих з Італії українців тест коронавірусу не виявив, – МОЗ

Серед них 3 – це випадки, зафіксовані на території України, 6 – випадки, зафіксовані за кордоном:

Німеччина – 2 людини,

Італія – 2 людини,

Молдова – 1 людина,

Об'єднані Арабські Емірати – 1 людина

5 українців за кордоном одужали, про випадки одужання безпосередньо в Україні наразі інформації немає.

На жаль, маємо і два смертельних випадки: в Україні померла жінка з Радомишля, ще одна українка померла в Італії 13 березня.



Українці за кордоном, що заразилися коронавірусом / Інфографіка МЗС

Нагадаємо, з 12 березня до 4 квітня в Україні запровадили загальнонаціональний карантин.

У МЗС також нагадали, що до України евакуювали 170 людей:

45 з Китаю 20 лютого,

2 – з круїзного лайнера Grand Princess 12 березня,

123 людини з Італії 15 березня.

Що таке коронавірус SARS-CoV-2?Це вірус, який викликає небезпечну пневмонію CОVID-19. Він походить з китайської провінції Ухань, де його виявили наприкінці 2019 року.



Зараз вірус зафіксовано у понад 130 країнах світу, серед яких і Україна. 11 березня Всесвітня організація охорони здоров’я визнала хворобу пандемією.



МЗС нагадує: до низки країн не варто подорожувати через коронавірус / Інфографіка 24 каналу