У Львові підтвердили перший випадок зараження коронавірусом

У Львові підтвердили перший випадок зараження новим видом коронавірусу Covid-19.

Про це повідомив мер Львова Андрій Садовий на телеграм-каналі.

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Коронавірус підтвердили у 70-річного львів'янина, який 13 березня повернувся з Німеччини.

"Маємо перший підтверджений випадок захворювання на коронавірус у Львові. Інформація від головного лікаря інфекційної лікарні. Хворий здав аналізи приватному діагностичному центру після чого матеріали були відправлені до Києва. Результат позитивний", – йдеться у повідомленні.

Чоловіка госпіталізували до інфекційної лікарні. Поліція вивчає всі контакти пацієнта.

Додамо, що у Львові підозрюють ще 43 людини на коронавірусне захворювання.

Скільки підтверджених випадків захворювання на коронавірус в Україні?

Станом на вечір 20 березня в Україні підтвердили 27 випадків захворювання на коронавірус, з них 3 – летальні.



Найбільша кількість хворих в Чернівецькій області – 15 хворих, в Житомирській області – 2, в Київській області – 2, в Дніпропетровській області – 2, в Донецькій області – 1, в Івано-Франківській області – 1, в місті Київ – 3 і вже один у Львові.



Що заборонено в Україні через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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