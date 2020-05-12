Українська фармкомпанія шукає донорів для розробки препарату від COVID-19: як ним стати

Українська фармкомпанія Biopharma розробляє препарат, який допоможе людським організмам боротись із смертоносною недугою COVID-19. Однак для цього їм потрібно знайти щонайменше 500 людей, які перехворіли на COVID-19 та згідні стати донором своєї плазми, у якій є необхідні антитіла.

Про це в ефірі ранкового шоу на 24 каналі розповів голова департаменту клінічних досліджень Biopharma Андрій Рибаков.

Зверніть увагу У Сумах почали збирати плазму для хворих на COVID-19: як заохочують донорів

"Антитіла є ефективним терапевтичним засобом. Переливання плазми людей, яка містить антитіла, вже була затверджена низкою керівництв і клінічних протоколів лікування", – пояснив Рибаков.

Він також додав, що вакцина також стимулює виробництво тих самих антитіл в організмі людини.

Однак можна піти іншим шляхом. Можна брати антитіла вже готові у плазмі тих людей, які перехворіли, їх очищувати і у такий спосіб вводити тим людям, які її потребують,

– сказав Андрій Рибаков.

► У який спосіб шукають донорів

Компанія створила акцію #500DONORIV. Дійсно, для першого етапу клінічного випробування потрібно саме 500 донорів – не менше, ніж 400 літрів плазми.

Ми запровадили декілька приватних плазмацентрів, які займаються цим процесом. Вони розташовані у Сумах, Харкові, Дніпрі і ще кількох областях України,

– зазначив Рибаков.

"Також ми розробили систему мобільного забору плазми. Для цього необхідно зателефонувати на гарячу лінію за номером 0800-600-003. Там можна дізнатись всю інформацію", – сказав експерт.

За його словами, збір плазми має стосуватись всієї країни. Експерти не роблять акцент на якійсь території. Минулого тижня, 6 травня 2020 року, вже взяли плазму у першого добровольця з Черкас.

Перший доброволець, який здав плазму – там не так все просто. Не всю плазму можна брати. Ми беремо тільки ту плазму, яка містить у собі адекватну кількість антитіл – якщо буде менше, то вона нам не потрібна,

– зауважив Рибаков.

"Тільки від людей залежить, наскільки швидко ми закінчимо етап збору плазми і перейдемо до фактичної розробки препарату. Аналітичні методики наразі всі готові. В нас є чималий досвід, це наша спеціалізація", – запевнив експерт.



Правда і міфи про COVID-19 / Інфографіка 24 каналу