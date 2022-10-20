"Суровікін мав до цього стосунок у Сирії": Фейгін припустив, чи застосує Росія хімічну зброю

Новий командувач військ Росії в Україні Сєргєй Суровікін не виключає ухвалення "непростих рішень" щодо Херсона. Тобто, можливо, мовиться про застосування забороненої зброї, зокрема, хімічної.

Про це 24 каналу сказав російський правозахисник Марк Фейгін. За його словами, у Суровікіна немає боязні чи якоїсь моральної рефлексії.

Зверніть увагу Ретранслює накази Путіна: як призначення Суровікіна вплинуло на масовані атаки

Чи можуть піти на такий крок на Півдні

Фейгін зазначив, що від російського керівництва загалом можна очікувати чого завгодно. Адже ми вже бачили різне з їхнього боку.

Я все-таки думаю, що хімічна зброя перебуває десь дуже поряд із ядерною. І рішення про застосування такої зброї, звісно, не Суровікін буде ухвалювати. Але відповідальність нестиме, зокрема й Суровікін,

– сказав правозахисник.

На його думку, поки що це є зондажем. І заявами щодо ядерної зброї росіяни теж проводять зондування. Адже буквально напередодні російське МЗС видало чергову заяву про те, що ніхто нібито не збирався й не погрожував використати в Україні ядерну зброю.

Та що ви кажете!? А ми ось інше чули. І від Путіна загалом, побічно десь. А Мєдвєдєва, цього дурня, випускали вже декілька разів із погрозами застосування ядерної зброї,

– зауважив Фейгін.

А тепер, додав правозахисник, у Кремлі, ніби нічого й не було, заявляють про те, що ніколи не погрожували. Хоча й Лавров свого часу казав, що Росія не нападала на Україну.

Фейгін припустив, чи застосує Росія хімічну зброю на Півдні України: дивіться відео

Суровікін мав стосунок до використання хімічної зброї в Сирії

Водночас Фейгін вважає, що застосування окупаційними військами хімічної зброї в Україні – це вже зовсім особлива історія.

Балувалися вони нею в Сирії. І Суровікін до цього мав стосунок разом із Дворніковим,

– наголосив правозахисник.

За його словами, у Суровікіна немає боязні чи якоїсь моральної рефлексії. Однак подібні дії в Україні ніби як загрожують набагато більшими наслідками, ніж тоді, коли вони у Сирії застосовували гази, фосфорні бомби та все інше з усякими наповнювачами.

Тут, напевно, ціна буде вищою. Тому, я думаю, поки що це не загрожує. В усякому разі такого переходу від слів до діла – цього точно не буде,

– вважає Фейгін.

Тобто, резюмував правозахисник, російські загарбники можуть полякати використанням хімічної зброї та подивитися, якою буде реакція на їхні заяви.

Призначення Суровікіна та масовані обстріли України: головне