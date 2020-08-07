На Київщині в селі Литвинівка Вишгородського району водій автомобіля на іноземній реєстрації відкрив вогонь. Інцидент трапився приблизно о 3 годині ночі 7 серпня.

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Після того, як правоохоронці отримали відповідне повідомлення, на місце виїхала група реагування патрульної поліції. Вони оперативно встановили особу стрільця та його розшукали. Про це повідомляє пресслужба Нацполіції у Київській області.

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Перебував зловмисник у сусідньому селі. Ним виявився 44-річний житель села Тарасівщина. Під час спілкування з поліцейськими, чоловік зізнався, що таким чином хотів похизуватися зброєю перед своїм знайомим. Стріляв в небо, тож, на щастя, з людей ніхто не постраждав.

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Також правоохоронці провели в салоні його авто та за місцем проживання зловмисника обшуки. Там вони виявили револьвер під патрон Флобера, газовий пістолет, набої різного калібру та гільзи. Усе це поліцейські вилучили та направили на експертизу.

За фактом вищезазначених подій відкрили кримінальне провадження. Мовиться про статтю Кримінального кодексу про незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами.

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Якщо вину чоловіка доведуть, йому загрожує позбавлення волі на строк від трьох до семи років.