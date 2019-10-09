Хто з нинішньої влади саботує роботу Київради: гучна заява Кличка

Мер Києва Віталій Кличко назвав трьох людей, які впливають депутатів Київради, і ті погано виконують свою роботу. За словами київського мера, ці люди займають високі посади. Зокрема, мовиться про голову Офісу Президента Андрія Богдана, підприємця Андрія Вавриша та нардепа від "Слуги народу" Олександра Ткаченка.

Як підкреслив Кличко у ефірі "Радіо НВ", сьогодні столична влада має розглянути безліч проблем (опалювальний сезон, вкладення грошей у транспортну інфраструктуру, заробітна платня Киїпастрансу тощо), однак деякі депутати це ігнорують і не хочуть працювати. За його словами, причини такої поведінки – меркантильні та особисті. Він наголосив, що його спеціально у цих питаннях торпедують як мера.

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"Це реальний саботаж. І про це пан Богдан заявляв ще два місяці тому, коли казав, що Кличко не контролює Київраду. Мене такі слова дуже здивували. Але потім вже я побачив наслідки", – зауважив київський мер.

Крім того, Кличко розповів, що до нього підходять деякі депутати та вибачаються. А пояснюють вони таку поведінку тим, що до них телефонували, люди, що займають досить високі посади, та давали певні рекомендації.

"Я кажу депутатам, добре, якщо надходять такі пропозиції, виходьте та оприлюднюйте цю інформацію у ЗМІ. Але всі відмовляються, бо можуть бути погані наслідки", – додає київський міський голова.

Кличко переконує, що сьогодні багато хто з депутатів Київради є заляканими. Крім того, багатьох викликають у різні державні установи в ті дні, коли проходить чергова сесія Київради.

Я не вірю у випадковість. Це робиться умисно. Деяким депутатам пообіцяли, якщо ви зараз будете підігрувати певній політсилі, то під прапором цієї партії ви пройдете до Київради на наступних виборах. Якщо ні, у вас шансів бути обраним депутатом – обмаль,

– каже він.

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Також Кличко заявив, що здебільшого такі пропозиції надходять від людей, що є пов’язаними лише з трьома персоналіями. Це – голова Офісу Президента Андрій Богдан, підприємець і київський забудовник Андрій Вавриш і нардеп від "Слуги народу" Олександр Ткаченко.

До слова, нещодавно радник київського мера Максим Бахматов переконував, що між Кличком і Офісом Президента немає жодної війни, натомість існують певні недомовки.