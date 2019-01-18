Хто зі світових лідерів не поїде на Всесвітній економічний форум в Давосі

22 січня у швейцарському Давосі розпочнеться Всесвітній економічний форум, на якому зберуться провідні світові політики, журналісти та економісти з країн світу.

На зустрічі у Давосі щороку обговорюють найбільш гострі світові проблеми, серед яких – охорона здоров'я та навколишнього середовища.

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Однак, не всі світові лідери візьмуть участь у події у 2019 році.

Дональд Трамп

Президент США Дональд Трамп скасував свої плани щодо поїздки в Давос "через непоступливість демократів щодо безпеки на кордоні". "Я розумію важливість завдання забезпечити безпеку для нашого народу, тому скасовую дуже важливу поїздку", – пояснив на своїй Twitter-сторінці американський лідер.

Because of the Democrats intransigence on Border Security and the great importance of Safety for our Nation, I am respectfully cancelling my very important trip to Davos, Switzerland for the World Economic Forum. My warmest regards and apologies to the @WEF! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 січня 2019 р.

Раніше 24 канал повідомляв, що опівночі проти 22 грудня 2018 року у Сполучених Штатах Америки розпочався "шатдаун": усі федеральні установи знову частково закрилися, вже втретє протягом року, оскільки законодавцям не вдалося досягти компромісу щодо фінансування.

Держбюджет країни досі не ухвалили через те, що Дональд Трамп вимагає виділити кошти на будівництво так званої "Стіни Трампа" на кордоні з Мексикою.

Еммануель Макрон

Не поїде на Всесвітній економічний форум й очільник Франції Еммануель Макрон. Він скасував свій візит через "напружений графік" та ситуацію із "жовтими жилетами".

Хто такі "жовті жилети" та чому вони протестують?Це водії, які протестували проти підвищення цін на пальне, екологічного податку, а також проти "несправедливої політики уряду", що підриває купівельну спроможність населення. Стихійний рух незадоволених зростанням цін на пальне виник у соціальних мережах. Протестувальники впізнають один одного завдяки жовтим аварійним жилетам, які вони кладуть під лобове скло автомобілів.



У Парижі вже були і сутички з поліцією, і сльозогінний газ, і БТРи на вулицях, і барикади, і палаючі шини, і тисячі затриманих. Варто зауважити, що правоохоронні органи Франції ведуть розслідування можливого втручання Росії в масові акції протесту "жовтих жилетів".

Тереза Мей

Ще одним світовим політиком, який у 2019 році не відвідає Давос, стала прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей.

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Прес-служба Мей повідомила, що вона скасувала візит у Швейцарію для того, щоб приділити більше уваги питанням щодо виходу Brexit, а також досягти компромісу з парламентом.

Що таке Brexit?Це вихід Великобританії зі складу Євросоюзу. Референдум щодо членства Британії у ЄС відбувся 23 червня 2016 року. 51,9% громадян, що взяли участь у голосуванні, виявили бажання покинути ЄС, натомість 48,1% виборців проголосували за те, щоб залишитись у складі ЄС. Британія має вийти зі складу Євросоюзу 29 березня 2019 року. Але до того за угоду, погоджену Мей і ЄС, мають проголосувати у британському парламенті, перш ніж вона буде прийнята.

Нагадаємо, 15 січня парламент Великобританії проголосував проти угоди щодо Brexit, яку запропонував уряд Терези Мей. Через це в парламенті ініціювали голосування про недовіру уряду Мей, проте за його результатами політик таки залишилася на посаді.