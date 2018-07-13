"Ігри з вогнем": у російському МЗС відреагували на українсько-американські військові навчання

Проведення щорічних українсько-американських військових навчань Sea Breeze Росія вважає нічим іншим, як спробою спровокувати напружену ситуацію у Чорному морі.

Про це заявила речниця російського МЗС Марія Захарова, передає ТАСС.

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Відповідальність за можливі негативні наслідки несуть ті країни, які втягують Україну в небезпечні ігри з вогнем і постійно звинувачують Росію в тому, що вона загрожує регіональній стабільності,

– зазначила Захарова.

У Міністерстві закордонних справ Росії також вважають, що військова активність союзників буде здійснюватися в безпосередній близькості від "зони конфлікту", маючи на увазі Операцію об'єднаних сил, яка покликана звільнити окуповані Росією території Луганської та Донецької областей.

"Спроби в цих умовах "пограти м'язами" не будуть сприяти стабілізації обстановки в регіоні. Це повинні розуміти і ті партнери України, які, схоже, навмисно підіграють київській "партії війни", яка мріє про різного роду "бліцкриг", – додала речниця МЗС РФ.

Що таке Sea Breeze?Є щорічними українсько-американськими навчаннями. Цього року вони пройдуть з 9 по 21 липня. Учасники Sea Breeze відпрацьовують дії багатонаціонального штабу з планування та ведення морських операцій відповідно до стандартів НАТО.