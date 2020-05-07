Ефект Великої депресії: мільярдер застеріг про незворотні наслідки пандемії для економіки

Рецесія 2020 року мало чим схожа з минулими кризами. Однак пандемія коронавірусу, ймовірно, завдасть найбільшого удару глобальній економіці з 1930 року.

Про це заявив бізнесмен-мільярдер Сем Зелл, повідомляє Markets Insider.

Ситуація у Європі: Рецесія 2020: у Великій Британії прогнозують рекордне падіння економіки

Якщо фінансова криза 2008 року не зачепила деякі сфери, пандемія 2020 року завдає небачених збитків країнам і ринкам, однак найбільше – населенню. За словами Сема Зелла, після коронавірусу, ймовірно, поведінка американців та принципи ведення бізнесу зміняться, як це сталося після Великої депресії майже століття тому.

Занадто багато людей очікують, що економіка відновлюватиметься за V-подібною формою. Усі ми постраждаємо, переживши цей етап,

– зазначив Зелл.

На запитання, коли на думку, мільярдера, слід чекати відновлення економіки США, він попередив, що побоювання суспільства щодо виходу з карантину може негативно вплинути на відновлення економічної ситуації в країні впродовж кількох перших місяців.

Торговельні центри, аеропорти, готелі можуть бути взагалі непопулярними місцями після завершення карантину, оскільки люди уникатимуть ризиків для власного здоров’я.

Прогноз мільярдера: Ціни на нафту зростуть до 100 доларів, а інвестувати в авіабізнес усе ще вигідно

Попри те, що бізнес запускатиметься, це ще не означає, що попит на його товари чи послуги зросте, і йому вдасться втриматися на плаву,

– говорить Зелл.

Бізнесмен з особливою настороженістю ставиться до сфери нерухомості та будівництва. Також він очікує, що деякі підприємства з роздрібної торгівлі та готелі матимуть настільки великі втрати, що їхнього доходу не вистачить для подальшої повноцінної роботи.

Хвиля банкрутства буде, стверджує Зелл, і вона, на його думку, необхідна, щоб звільнити місце для нових компаній. Такої кількості вигідних інвестиційних можливостей, як у минулому, ще до періоду поширення коронавірусу, у майбутньому не буде, вважає мільярдер.

Інвестиційні можливості: Коли краще інвестувати в акції: у BlackRock закликають робити це саме зараз

Велика невизначеність сьогодні існує і на фондових ринках. Квітень став найкращим з 1987 року місяцем для американських ключових фондових показників – S&P 500 та індексу Доу-Джонса. Інвестори позитивно реагують на повідомлення про відновлення економіки і пом’якшення карантинних обмежень. Однак, на думку Зелла, зараз потрібно розглядати інвестиції в акції на довгострокову перспективу.

Це трохи нагадує музичну гру зі стільцями. Тобто всі знають, поки музика грає, потрібно бігати поблизу стільців. Але їм також відомо, що коли музика зупиниться, залишиться останній стілець. Тому їхня увага зосереджена на тому, як зробити так, щоб сісти на цей стілець,

– так метафорично описав ситуацію на фондовому ринку Сем Зелл.



Скільки бізнес може існувати при карантині / Інфографіка 24 каналу