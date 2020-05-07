Рецесія 2020: у Великій Британії прогнозують рекордне падіння економіки

Банк Англії, центральний банк Великої Британії, попередив, що пандемія коронавірусу підштовхне британську економіку до глибокої рецесії. У повідомленні фінансового регулятора йдеться про зниження темпів росту економіки країни на 14%.

У сценарії подальшого розвитку подій, сформульованому центральним банком, сказано, що пандемія COVID-19 призвела до "різкого скорочення робочих місць та доходів населення Великої Британії", пише BBC.

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Політики одноголосно проголосували за збереження процентних ставок на рекордно низькому рівні – 0,1%. Однак у Комітеті з питань грошово-кредитної політики, який і встановлює процентні ставки, думки щодо введення додаткових антикризових заходів розділилися.

Двоє із дев’яти його членів проголосували за збільшення останнього раунду фінансування економіки зі 100 мільярдів фунтів до 300 мільярдів фунтів.

Згідно зі сценарієм центрального банку, економіка Великої Британії занурюється в рецесію вперше за більш, ніж десятиліття.

Зокрема, у першому кварталі 2020 року рівень економіки знизився на 2,9% , після чого відбулося безпрецедентне падіння на 25% за три місяці до червня.

, після чого відбулося безпрецедентне падіння на 25% за три місяці до червня. Таким чином, економічне падіння у Великій Британії триватиме два квартали поспіль, прогнозують експерти центробанку.

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У цілому за рік очікується зниження рівня британської економіки на 14%. Це стало б найбільшим річним спадом, згідно з даними Управління національної статистики Великої Британії.

Згідно з даними центрального банку, які регулятор фіксував ще до 18 століття, таке різке зниження економіки країни стане найбільшим із 1706 року.

Попри це, експерти фінрегулятора Великої Британії зазначають, що у 2021 році відбудеться стрімкий ріст економіки відразу на 15%. Однак до середини наступного року не слід очікувати, що британська економіка повернеться до рівня, зафіксованого ще до початку поширення коронавірусу.

Також експерти прогнозують, що середній тижневий заробіток у цьому році знизиться на 2%. Тому британці відчують падіння заробітної плати.



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