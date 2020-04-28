Скільки знадобиться часу для відновлення економіки США після пандемії коронавірусу: прогноз

Сполученим Штатам, ймовірно, знадобиться чотири роки, щоб відновити економіку до рівня січня 2020 року. Пандемія коронавірусу негативно вплинула на економіку країни, зануривши її в рецесію.

Про це пише Business Insider із покликанням на повідомлення Скотта Мінерда, директора з інвестицій компанії Guggenheim Investments.

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Сподівання, що економіка США відновлюватиметься за V-подібною формою – "марні", наголосив експерт. Валовий внутрішній продукт країни знизиться до рівнів, що востаннє спостерігалися у 2014 році, і залишатиметься низьким впродовж кількох років. Адже збитки, спричинені коронавірусом, будуть доволі затяжні.



Американський інвестор Скотт Мінерд / Фото Flickr

Економічний спад триватиме до 2022 року, зазначив Мінерд із покликання на дослідження Гарвардського університету. Політика уряду США і Федеральної резервної системи (ФРС) спрямовані на підтримку населення, бізнесу та медицини в умовах поширення коронавірус, може бути недостатньою, говорить інвестор. Експерт розкритикував рішення Федрезерву вкладати кошти в корпоративні облігації.

ФРС і Міністерство фінансів США, по суті, створили новий моральний ризик для ринку. Сполучені Штати ніколи не зможуть повернутися до вільного ринкового капіталізму, як це було до прийняття антикризового пакету заходів,

– стверджує Скотт Мінерд.

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Високий рівень безробіття у США також створює напругу для економіки країни. Попри те, за деякими оцінками рівень безробіття у США зросте до 20%.

Однак, за прогнозами Мінерда, цей показник зросте до 30% до кінця 2020 року. Удар по ринку праці буде в три-п’ять разів сильнішим, ніж фінансова криза, додав інвестор.

Збитки для американських сімей настільки серйозні, що впродовж більшої частини десятиліття їхній рівень життя буде доволі низький. Ця проблема ускладнюється тим, що у більшості сфер відбуваються звільнення працівників,

– говорить Мінерд.

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Нинішня політика американського уряду, попри її користь для уникнення чергового економічного спаду, не буде "результативною для довгострокового росту", заявив інвестор.

Деякі програми працюватимуть, а деякі – ні. Однак вони залишаться в певній формі назавжди. Тепер нам усім потрібно розібратися, як рухатися далі, керувати бізнесом та у що інвестувати в умовах нового ринкового режиму,

– зазначив Мінерд.



Відмінності карантину від самоізоляції / Інфографіка 24 каналу