Що це означає для українського ринку азартних ігор – читайте далі у матеріалі 24 Каналу.

До теми Cosmolot Airlines: 100 мільйонів гривень на найбільший авіафлот ударних дронів

Інвестиції відкривають додаткові можливості для зміцнення економіки країни

Арнульф Дамерау, засновник лондонської EuroAtlantic Group, інвестував в Cosmolot шляхом збільшення статутного капіталу та став власником значної частки компанії. Деталі угоди не розголошуються, проте, як зазначають у компанії, це значна сума прямої іноземної інвестиції в український бізнес.

Cosmolot є беззаперечним лідером на ринку. Компанія першою в Україні отримала ліцензію на гральну діяльність і першою залучила стратегічні іноземні інвестиції, зберігаючи лідерство у сфері онлайн-гемблінгу.

Нові інвестиції відкривають додаткові можливості, щоб зміцнити економіку країни, створити нові робочі місця, сприяти збільшенню надходжень до державного бюджету, а також забезпечити потрібну допомогу фронту. Британський інвестор розповідає, що впродовж першого півріччя 2023 року Cosmolot сплатив понад 800 мільйонів гривень податків у державний бюджет та надав допомогу ЗСУ на суму понад 100 мільйонів гривень, тим самим показуючи приклад відповідального бізнесу, що підтримує економіку та фронт.

Як європейський інвестор, я бачу Україну, що процвітає після перемоги в недалекому майбутньому. Мої інтереси як інвестора полягають у зростанні капіталізації компанії Cosmolot та відкритті нових ринків. Саме тому рішення інвестувати кошти в технологічну компанію є логічним та вчасним. Окрім прозорості, відповідальності перед клієнтами, технологічності, Cosmolot справив вельми позитивне враження своєю потужною підтримкою оборони України. Я вірю, що Україна захистить свою свободу і буде стрімко розвиватися у найближчому майбутньому,

– коментує Арнульф Дамерау.

Це перша з багатьох інвестицій, запланованих в Україну, включаючи ІТ, штучний інтелект та програмне забезпечення, а також відновлювані джерела енергії. Після успішного звільнення Криму Арнульф сподівається завершити проєкт, від якого був змушений відмовитися у 2013 році. Мовиться про те, щоб побудувати вітропарк потужністю 300 мегаватів у Леніному та Чорноморському для забезпечення України зеленою енергією, щоб відшкодувати понад 25 мільйонів інвестиційних втрат, яких він зазнав в Україні з 2006 року.

"Міжнародні інвестиції та закордонні партнерства важливі для економічного росту та стабільності українського ринку. Це великий крок не тільки для нашої компанії, але і для всієї індустрії азартних ігор України. Cosmolot завжди ставив перед собою задачу бути першим і найкращим в Україні. З новим стратегічним інвестором, який має великий корпоративний досвід і репутацію, ми ставимо перед собою ще більш амбітні цілі: вийти на західні ринки, збільшити капіталізацію компанії, почати рух до перетворення на публічну компанію", – коментують в Cosmolot.

Що відомо про інвестора Арнульфа Дамерау

Британський інвестор Cosmolot – підприємець і філантроп. Є очільником та засновником EuroAtlantic Group та EuroAtlantic Institute, що проводить спільні заходи з Мюнхенською конференцією безпеки та Всесвітнім економічним форумом. EuroAtlantic Group інвестує в нерухомість, готелі, відновлювані джерела енергії, програмне забезпечення та технології.

Також є акціонером Crowdstrike, провідної міжнародної компанії з кібербезпеки, яка захищає 10 найбільших фінансових установ світу та провела IPO на NASDAQ у 2019 році.

Арнульф Дамерау та EuroAtlantic підтримують Українську авіаційну службу порятунку та соціальний проєкт SWIDOMO в Дюссельдорфі. З лютого 2022 року інвестор надав свою квартиру для проживання сім'ям з Донбасу.