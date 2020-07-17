Фракція "Слуга народу" обрала кандидаткою у мери Києва Ірину Верещук. У минулому Верещук була меркинею Рави-Руської, а у 2019 році обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна. Що відомо про Ірину Верещук – читайте у матеріалі 24 каналу.

Біографія Ірини Верещук

Ірина Верещук народилася 30 листопада 1979 року у Раві-Руській на Львівщині. Заміжня вдруге, обидва чоловіки – військові. Виховує сина від першого шлюбу Олега.

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Освіта

1997 – закінчила Рава-Руську середню школу з золотою медаллю.

З 1997 до 2002 – навчалася у Військовому інституті при Львівській політехніці , який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Міжнародна інформація".

, який закінчила з відзнакою за спеціальністю "Міжнародна інформація". З 2002 до 2006 – навчалася на правничому факультеті Львівського університету імені Івана Франка за спеціальністю "правознавство".

за спеціальністю "правознавство". З 2008 до 2010 – була слухачем у Львівському регіональному інституті державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Національної академії державного управління при президентові України. У 2009 – проходила стажування у Секретаріаті Кабінету Міністрів України , після чого була внесена у кадровий резерв працівників КМУ.

, після чого була внесена у кадровий резерв працівників КМУ. У 2011 – навчалася в аспірантурі Львівського регіонального інституту державного управління Національної академії державного управління при президентові України.

Національної академії державного управління при президентові України. У 2015 – захистила дисертацію на тему: "Організаційно-правовий механізм удосконалення адміністративно-територіального устрою України".

З 2015 до 2016 – була стипендіаткою Польсько-американського фонду Свободи за програмою імені Лейна Кіркланда.

за програмою імені Лейна Кіркланда. У 2016 – отримала диплом Крайової школи адміністрації публічної.

З 2017 року – доцент кафедри політології Національного педагогічного університету імені Драгоманова.

Кар’єра

Ірина Верещук 5 років проходила службу на офіцерських посадах в Збройних Силах України. З травня 2007 до червня 2008 року працювала юристом Рава-Руської міської ради.

У 2010 році Верещук працювала заступницею голови Жовківської РДА з гуманітарних питань та зовнішньої політики, а 30 жовтня стала меркинею Рави-Руської як безпартійна від партії "Сильна Україна", яка належить олігарху Сергію Тігіпку.



Верещук була очільницею міста Рава-Руська / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

Про досягнення на посаді очільниці Рави-Руської

На посаді міської голови Верещук заявляла про:

необхідність децентралізації влади,

проведення адміністративно-територіальної реформи в Україні,

передачі податків місцевим громадам,

виступала за надання прикордонним населеним пунктам спеціального статусу, який сприятиме додатковим надходження до місцевих бюджетів шляхом збору податків за перетин кордону автомобілями.

Ірина Верещук співпрацювала з польським містом Томашовим-Любельським. За час її перебування на посаді у Раві-Руській реалізовано низку проєктів із залученням коштів ЄС.



Ірина Верещук була меркинею у 2010 – 2015 роках / Фото з фейсбук-сторінки Верещук

Верещук неодноразово підтримувала громаду міста у відстоюванні інтересів.

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Після оголошення злочинним урядом Миколи Азарова відмови від підписання Угоди про асоціацію з ЄС, від імені громади Рави-Руської Верешук звернулася до Європейського Союзу із закликом підписати Угоду окремо з Равою-Руською.

17 лютого 2015 року склала повноваження міської голови Рави-Руської через постійний тиск, за її визначенням, "псевдопатріотів".

Інші ініціативи Верещук

Ірина Верещук у квітні 2015 року була однією з ініціаторів і організаторів соціальної платформи "Важливий кожен", автором пропозицій соціально-орієнтованих реформ. У її складі презентувала програму реформ у різних містах України.

З 2016 до 2019 року Верещук була президентом Міжнародного центру балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик.

Кандидатка у мери Києва була одним із 6 помічників Миколи Більченка, який працював у Віталія Барвіненка, колишнього члена "Партії регіонів". Однак Ірина запевняла, що не знала про це.

Що відомо про центр балтійсько-чорноморських досліджень та консенсусних практик? Ціль і стратегія центру полягає в тому, щоб на сучасній міждисциплінарної науково-гуманітарній основі виявити і сформувати нові консенсусні практики, конструктивні форми і методи взаємовідносин між країнами Балтійсько-Чорноморського регіону. Вони мають бути засновані на діалозі, довірі, злагоді і взаєморозумінні. Центр фінансувався підприємцем Борисом Храновським.

Політична кар’єра

Ірина Верещук була кандидаткою у народні депутати на позачергових виборах 26 жовтня 2014 року, але перемогу не отримала.



Вперше Ірина Верещук балотувалася у 2014 році / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

У 2019 році була обрана народною депутаткою 9 скликання від партії "Слуга народу" номером 29 у списку як безпартійна. Верещук – голова підкомітету з державної безпеки та оборони Комітету ВРУ з питань нацбезпеки, оборони та розвідки.



Верещук на засіданні комітету / Фото з фейсбук-сторінки Ірини Верещук

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Ірина Верещук була представницею Кабміну у Верховній Раді з 4 вересня 2019 року, але склала повноваження у листопаді. Напередодні заявивши, що прем'єр-міністр Олексій Гончарук планував звільнити її за критику держбюджету та дій Кабміну.



Ірина Верещук у залі парламенту

Декларація Верещук

Ірина Верещук є співвласницею 3 квартир у Львові та Броварах та власницею квартири у Раві-Руській. Кандидатка у мери Києва володіє 3 земельними ділянками на Львівщині та орендує квартиру у Києві.

Ірина Верещук задекларувала автомобіль Toyota Camry 2018 року. Щодо грошових активів, то кандидатка вказала 130 тисяч гривень та 15 тисяч доларів.

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