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"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі

00:25, сьогодні 654 Читать новость на русском
Фото з місця подій
Фото з місця подій / Фонтанка

Слідчий комітет РФ уже порушив справу за фактом замаху на вбивство 2 і більше осіб.

Про це пише Site Intelligence group.

Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух в супермаркеті "Перехрестя" у Санкт-Петербурзі.

Читайте також: Криваве відзначення радянського вторгнення: новий теракт у Кабулі забрав щонайменше 40 життів

Нагадаємо, що вибух у супермаркеті "Перекресток" у Санкт-Петербурзі стався ввечері 27 грудня. Саморобна вибухівка була закладена у камері зберігання. Від вибуху постраждали 13 осіб.

Раніше президент Росії Володимир Путін назвав вибух терактом.

Теги: Новини політики Теракт у Санкт-Петербурзі Новини Росії
Джерело: 24 Канал
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