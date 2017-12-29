"Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух у Санкт-Петербурзі
00:25, сьогодні 654 Читать новость на русском
Слідчий комітет РФ уже порушив справу за фактом замаху на вбивство 2 і більше осіб.
Про це пише Site Intelligence group.
Терористична організація "Ісламська держава" взяла на себе відповідальність за вибух в супермаркеті "Перехрестя" у Санкт-Петербурзі.
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Нагадаємо, що вибух у супермаркеті "Перекресток" у Санкт-Петербурзі стався ввечері 27 грудня. Саморобна вибухівка була закладена у камері зберігання. Від вибуху постраждали 13 осіб.
Раніше президент Росії Володимир Путін назвав вибух терактом.
Джерело: 24 Канал
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