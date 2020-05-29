Керівника вінницької поліції відсторонили від виконання обов'язків: причина
Керівництво Нацполіції ухвалило рішення відсторонити Юрія Педоса від виконання обов'язків начальника вінницької поліції. Разом з Педосом відсторонили і його заступника.
Причиною звільнень у МВС назвали "грубі недоліки та прорахунки". Про це повідомили у пресслужбі МВС.
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"Причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів", – мовиться у повідомленні.
Зверніть увагу! За даними джерела "Української правди", частина із тих, хто влаштував перестрілку у Броварах – місцеві, частина – із Вінницької області.
Зауважимо, що Юрія Педоса раніше вже відсторонювали від виконання обов'язків. Сталося це у червні 2019 року через підозру у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень активісту Комарницькому співробітником місцевої поліції.
Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати детальні причини відсторонення Юрія Педоса.
Актуально Аваков має піти: українці вибухнули критикою на події у Кагарлику та стрілянину у Броварах
Стрілянина у Броварах: головне
- 29 травня у Броварах сталася стрілянина між підприємцями, які займаються пасажирськими перевезеннями, та нелегальними перевізниками. У ній взяли участь приблизно 100 людей.
- Поліція затримала десятки людей, однак спецоперація ще триває. На місці події правоохоронці вилучили зброю.
- Щонайменше троє людей поранені, їх госпіталізували. Під час одного з пострілів куля потрапила у вікно будинку, який розташований поруч.
- Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков назвав перестрілку відлунням корупції визначення квот перевізників та залученням банд у боротьбу за маршрути перевезень.
- Журналіст Дмитро Гнап переконаний, що конфлікту можна було запобігти. Адже ще два дні тому місцеві жителі скаржилися на агресивну поведінку одного з перевізників.