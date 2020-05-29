Керівника вінницької поліції відсторонили від виконання обов'язків: причина

Керівництво Нацполіції ухвалило рішення відсторонити Юрія Педоса від виконання обов'язків начальника вінницької поліції. Разом з Педосом відсторонили і його заступника.

Причиною звільнень у МВС назвали "грубі недоліки та прорахунки". Про це повідомили у пресслужбі МВС.

Важливо Мер Броварів назвав ймовірні причини ранкової стрілянини в місті

"Причиною таких управлінських рішень стали грубі недоліки та прорахунки, допущені у службовій діяльності та в організації роботи оперативних підрозділів", – мовиться у повідомленні.

Зверніть увагу! За даними джерела "Української правди", частина із тих, хто влаштував перестрілку у Броварах – місцеві, частина – із Вінницької області.

Зауважимо, що Юрія Педоса раніше вже відсторонювали від виконання обов'язків. Сталося це у червні 2019 року через підозру у нанесенні смертельних тілесних ушкоджень активісту Комарницькому співробітником місцевої поліції.

Журналісти 24 каналу намагаються з'ясувати детальні причини відсторонення Юрія Педоса.