Про те, що зловмисника відправили до СІЗО, повідомили 11 січня. Чоловік там, ймовірно, перебуватиме до завершення розслідування.

Ця подія Примотав до ніг камінь і викинув у ставок: у Харкові затримали вбивцю

Чекатиме на суворий вирок

Рішення про взяття під варту ухвалив слідчий суддя Червонозаводського райсуду. Слід згадати, що за день до цього, цьому чоловікові оголосили підозру.

Справу розслідують за статтею про умисне вбивство. Якщо його вину зможуть довести, то підозрюваний відправить до в'язниці на строк від 10 до 15 років.

Що було відомо раніше

Про жахливу подію стало відомо, коли в місцевій водоймі виявили тіло жінки. У нього були зв'язані кінцівки. Також мотузкою прив'язали шматки асфальту.

Коли почали встановлювати обставини, швидко знайшли причетних. За даними поліцейських, підозрюваний на початку грудня привів додому друзів, з якими розпивав алкоголь. Між ним та жертвою виникла перепалка.

Нападник кілька разів вдарив опонентку кулаком в обличчя та вона знепритомніла. Поки чоловіки пішли випивати в іншу кімнату, потерпіла померла. Згодом зловмисник виніс її тіло на балкон і залишив там на тиждень. Проте все ж вирішив його позбутися.



Асфальт, який прив'язали до ніг жертви / Фото Прокуратури Харківщини

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Ухвалою слідчого судді Червонозаводського районного суду м. Харкова від 11 січня 2022 року обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави раніше судимому чоловіку, який підозрюється в умисному тяжкому тілесному ушкодженні, що спричинило смерть потерпілого (ч. 2 ст. 121 КК України).

Як повідомив керівник окружної прокуратури Ігор Білодід, досудовим розслідуванням встановлено, що у грудні минулого року 42-річна харків’янка разом з іншими знайомими вживала алкоголь в гостях у 50-річного сусіда.



Після цього між ними виник конфлікт, в ході якого чоловік вдарив жінку кулаком в обличчя, від чого вона впала на підлогу. Надалі він продовжив бити жінку ногами по тулубу, внаслідок чого вона померла.