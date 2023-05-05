Розвідник, що не дає хибних прогнозів: біографія глави ГУР Кирила Буданова

Начальник Головного управління розвідки Міноборони Кирило Буданов є наймолодшим керівником цієї установи за весь час її існування. До нього прикута увага українських та міжнародних ЗМІ. Водночас будь-хто знає, що головний розвідник нашої країни ніколи не помиляється у своїх оцінках. І звісно, що найбільше всі чекають, коли справдиться його прогноз стосовно Криму й перемоги.

Главою ГУР Міноборони Кирило Буданов став 5 серпня 2020 року указом Президента України Володимира Зеленського. Однак справжній інтерес до персони розвідника з'явився після початку повномасштабного вторгнення, коли він засвідчив свій професіоналізм та компетентність.

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Про біографію Кирила Буданова, його освіту, кар'єру та прогнози війни в Україні – читайте в цьому матеріалі 24 Каналу.

Особисте життя

Народився Буданов Кирило Олексійович 4 січня 1986 року в Києві. Зараз йому 37 років.

Про дитинство головного розвідника та його юні роки невідомо майже нічого. Зокрема, немає інформації у відритих джерелах про те, хто такі батьки Буданова та чим вони займаються.

Кирила Буданова немає в таких соціальних мережах, як інстаграм чи фейсбук. Однак можна слідкувати за сторінками ГУР МО на різних платформах.

Хоч все ж дещо цікаве про нього можна знайти. В одному з інтерв'ю Буданов говорив, що думав про шлях розвідника ще з дитинства. Власне, у ранні роки він твердо вирішив, хоче бути військовослужбовцем, коли виросте.

Також небагато відомо і про сім'ю теперішнього глави ГУР. Дружина Кирила Буданова – Маріанна – за фахом психолог. Водночас відомо, що вона балотувалася в депутати Київради та певний час була радницею Віталія Кличка з питань виявлення та запобігання корупції у сфері молодіжної політики та спорту.



Дружина Буданова Маріанна / Світлина зі соцмереж

Військовий шлях чоловіка жінка підтримує від початку війни у 2014 році та стверджує, що після 24 лютого 2022 року у неї не було навіть думки стосовно того, аби покинути Київ.

Я ніколи не втручаюся в його роботу, але якщо йому потрібна моя допомога чи порада з якогось питання, я завжди намагаюся йому допомогти. Буває, що одна з перших дізнаюся про успішне виконання завдання, але тільки після його завершення,

– розповідала Маріанна про Буданова.



Кирило Буданов з дружиною / Фото зі соцмереж

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Як відомо, після 24 лютого 2022 року Буданов постійно живе в будівлі Головного управління розвідки. В одному з інтерв'ю він навіть зазначав, що туди після початку повномасштабного вторгнення переїхала його дружина.

Освіта та кар'єра

Перед тим, як очолити українську розвідку, Кирило Буданов пройшов чималий шлях. Однак усе за порядком.

У 2007 році він закінчив Одеський інститут Сухопутних військ. Саме у цьому навчальному закладі здобув свою головну освіту.

Після цього він пішов у спецназ Головного управління розвідки, де обіймав різні посади.

З весни 2014 року брав активну участь у бойових діях у війні на Сході України. У цей період отримав кілька поранень.

Від 6 до 8 серпня 2016 року він проводив спецоперацію у місті Армянську на тимчасово окупованій території Криму.

З 2018 до 2020 року – виконував секретні спецзавдання, про які широкому загалу нічого невідомо.

У 2020 році став заступником директора департаменту Служби зовнішньої розвідки України.

5 серпня 2020 року почав обіймати посаду начальника ГУР.



Буданов у своєму кабінеті працює / Світлина The WP

Власне, керівник розвідки України пройшов шлях від лейтенанта у 2007 році до генерала-майора. Це звання йому було присвоєно 3 квітня 2022 року – тобто уже після початку широкомасштабної війни.

Важливо. Видання The Washington Post публікувало матеріал, у якому йдеться про те, що Буданов брав участь в певній секретній операції, після якої його життя кардинально змінилось.

Зокрема, у 2019 році, як запевняють у ЗМІ, було щонайменше 10 спроб замахів на розвідника. Хоча на той момент він ще не був главою ГУР.

Очевидно, і зараз очільник розвідки є мішенню для Кремля. У квітні 2023 року в Росії вирішили "заочно заарештувати" керівника ГУР, звинувативши його в "теракті". Буданов на це відповів лаконічно – сказав, що "йому приємно". Для нього це показник хорошої роботи.

Схоже, що головний розвідник вміє зберігати спокій за будь-яких обставин та не дуже переймається стосовно того, що Росія звинувачує його у всіх смертних гріхах. Цікаво, що в його кабінеті можна почути класичну музику.

Картина в кабінеті Буданова натякає на успіхи, про які він не може відкрито говорити. На ній зображено літаки, на яких ГУР евакуювала людей з Афганістану під час падіння Кабула у 2021 році; українські гелікоптери, що представляють сміливі повітряні місії його сил з поповнення оточених українських бійців на металургійному заводі "Азовсталь" у Маріуполі; і супутник, що свідчить про розвідку, яку його агентство проводить щодня,

– написали у The WP.



Славнозвісна картина в кабінеті Буданова / Фото The Washington Post

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Також не можна не згадати й те, що Буданов причетний до багатьох обмінів, які відбувалися між російською та українською стороною. До речі, не так давно він заявляв, що ми наближаємось до наймасштабнішого в нашій історії обміну полоненими "всіх на всіх".

Статки, декларація та скандал

Після 24 лютого 2022 року декларації усіх чиновників були заховані від громадськості, тому сказати, що є у володінні Кирила Буданова станом на зараз – не можна. Однак коли ще декларування було публічним, журналісти писали, що у грудні 2021 року глава ГУР отримав заробітну плату в розмірі 150 тисяч гривень. Окрім того, йому нібито виділили 135 тисяч гривень допомоги на оздоровлення.

Водночас не можна не згадати до цієї теми про розслідування журналістів видання Bihus.Info, у якому йдеться про те, що Буданов проживав в одному будинку з родиною колишнього заступника глави МВС Олександра Гогілашвілі. Звільнили посадовця після скандалу з образами підлеглих.

Однак цим маєтком на 350 квадратних метрів під Києвом володіє не хтось з Гогілашвілі, а – дружина В'ячеслава Стрелковського, який, ймовірно, причетний до незаконних оборудок з готівкою.

Розслідування про Буданова та Гогілашвілі: дивіться відео з каналу Bihus.Info

Сам Буданов підтверджував інформацію про те, що живе в Гогілашвілі, та пояснював це тим, що в його власному маєтку відбувався в цей час ремонт.

Прогнози та епохальні інтерв'ю

Ще до початку великої війни головний розвідник країни говорив, що повномасштабного вторгнення Росії на всіх можливих напрямках не уникнути. І після 24 лютого 2022 року його прогнози дивують своєю сміливістю, хоча ще більше вражає те, що вони справді збуваються.

Хоча сам Буданов стверджує, що це ніякі не "прогнози", а аналітичні оцінки, що базуються на фактах і цифрах. Тому й, вочевидь, вони є правдивими.

20 квітня 2022 року він говорив, що переламний момент у війні з Росією буде в другій половині серпня. Як відомо, уже у вересні розпочався контрнаступ ЗСУ на Харківщину та відтоді окупанти не мали жодних значних успіхів.

28 жовтня Буданов сказав, що українська армія звільнить Херсон до кінця листопада. Розпочався контрнаступ 9 листопада та справді завершився за декілька днів.

Після початку масованих ракетних та дронових атак по енергоінфраструктурі України глава ГУР констатував, що ворогові не вдасться занурити нас у темряву. Цей прогноз також виявився правдивим.



Прогнози Кирила Буданова / Інфографіка 24 Каналу, актуальна станом на жовтень 2022 року

Одним із найбільш популярних пошукових запитів з-поміж людей стосується того, що Буданов говорив про Крим. В інтерв'ю NV він повідомляв у квітні про те, що українська армія буде на півострові уже до кінця весни 2023 року.

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Він загалом впевнений у тому, що 2023 рік буде переможним для нашої держави. Про це він заявляв в одному з найсвіжіших інтерв'ю для видання "РБК-Україна".

Також під час цієї розмови з журналістами розвідник констатував, що наша держава наближається до вирішальної битви, однак коли вона буде – невідомо.

Прогнози Буданова щодо Криму та війни: дивіться інтерв'ю

Окрім того, в інтерв'ю виданню ABC News глава розвідки натякнув на те, що невдовзі в Росії почнуть відбуватися різні "сейсмічні процеси", які, очевидно, призведуть до розпаду ворожої держави.

Жаба та кіт Буданова

В інтерв'ю "Українській правді" Кирило Буданов обмовився, що в нього в кабінеті живе жаба. А якщо точніше – "лягушки".

Буданов має жабу в кабінеті: дивіться відео (з 22:45)

Біографія цієї жаби, як і Буданова, невідома для широкого загалу, однак з нею уже можна знайти чимало мемів у мережі.

Не буде справедливо не згадати й про головного "кота-розвідника" України Гюнтера. Чотирилапий живе в приміщенні ГУР та, ймовірно, щодня має змогу бачитись з Будановим.

За словами керівника структури, тварина пережила ракетний удар, але з нею усе добре.

Кіт Гюнтер Буданова: дивіться відео

Вочевидь, про головного розвідника нашої держави нам доведеться ще чимало довідатись уже після перемоги України. Ймовірно, тоді й розкриються усі карти та стане відомо більше про постать, професію та секретні завдання Кирила Буданова.