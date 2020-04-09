Кияни почали отримувати безкоштовну емоційну підтримку

Стабільність психологічного стану киян в умовах пандемії – це важливе завдання для київської міської влади.

Саме заради вирішення цього завдання в рамках Моніторингового центру, який контролює ситуацію з протидії коронавірусу, було відкрито безкоштовну віртуальну платформу з емоційної підтримки на сайті.

"Кожен киянин має можливість щоденно і абсолютно безкоштовно отримувати індивідуальні онлайн консультації від висококваліфікованих тренерів-практиків з емоційного інтелекту Освітнього Хабу міста Києва, які дозволять зберегти та зміцнити позитивний емоційний та психологічний стан людей протягом всього часу дії карантину, а також навчатись онлайн навичкам, які потрібні кожному, незважаючи на вік та професію. Крім цього користувачам доступні онлайн заняття спортом, відвідування вистав та музеїв – і це також безкоштовно", – зауважив директор КНП "Освітня агенція міста Києва" департаменту освіти і науки Бадрі Лолашвілі.

Таким чином, даний проєкт надає можливість людям безкоштовно отримувати: позитивні емоції, психологічну підтримку та корисні знання під час вимушеного перебування на карантині. В цьому і полягає місія Віртуальної платформи емоційної підтримки КМДА з протидії COVID-19.

"Ми активно працюємо над тим, щоб кияни могли отримувати якомога більше позитивних емоцій в цей складний період, тому постійно будемо додавати нові послуги до Віртуальної платформиемоційної підтримки Моніторингового центру КМДА з протидії COVID-19 і запрошуємо всіх активних мешканців популяризувати даний проєкт", – підкреслила директорка Освітнього хабу міста Києва Марія Богуслав.

Тільки за перший день роботи платформи емоційної підтримки її послугами скористувались більше 10 тисяч киян.