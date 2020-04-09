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      Киевляне начали получать бесплатную эмоциональную поддержку

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      Эмоциональная поддержка / moncenter.eduhub.in.ua

      Стабильность психологического состояния киевлян в условиях пандемии – это важная задача для киевской городской власти.

      Именно ради решения этой задачи в рамках мониторингового центра, который контролирует ситуацию по противодействию коронавируса, была открыта бесплатная виртуальная платформа эмоциональной поддержки на сайте.

      "Каждый киевлянин получил возможность ежедневно и совершенно бесплатно получать индивидуальные онлайн консультации от высококвалифицированных тренеров-практиков по эмоциональному интеллекту Образовательного Хаба города Киева, которые позволят сохранить и укрепить положительное эмоциональное и психологическое состояние людей в течение всего времени действия карантина, а также учиться онлайн-навыкам, которые нужны каждому, независимо от возраста и профессии. Кроме этого пользователям доступны онлайн-занятия спортом, посещение спектаклей и музеев – и это также бесплатно", – отметил диреткор КНП "Образовательное агентство города Киева" департамента образования и науки Бадри Лолашвили.

      Таким образом, данный проект дает возможность людям бесплатно получать: положительные эмоции, психологическую поддержку и полезные знания во время вынужденного пребывания на карантине. В этом и заключается миссия виртуальной платформы эмоциональной поддержке КГГА по противодействию COVID-19.

      "Мы активно работаем над тем, чтобы киевляне могли получать как можно больше положительных эмоций в этот сложный период, поэтому постоянно будем добавлять новые услуги на виртуальной платформе эмоциональной поддержки Мониторингового центра КГГА по противодействию COVID-19 и приглашаем всех активных жителей популяризировать данный проект", - подчеркнула директор Образовательного хаба города Киева Мария Богуслав.

      Только за первый день работы платформы эмоциональной поддержки ее услугами воспользовались более 10 тысяч киевлян.

      Теги: Новости Украины КГГА Психология
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