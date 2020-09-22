Киянин отримав кримінальний вирок за вбивство собаки: деталі
Мешканець Києва отримав 1 рік обмеження волі за жорстоке поводження з тваринами. Минулого року 36-річний чоловік кухонним ножем зарізав таксу свого друга.
Про кримінальний вирок для живодера зі столиці розповідає Київська міська прокуратура.
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Сам інцидеент трапився ще 27 жовтня 2019 року. Тоді до чоловіка в гості прийшов його товариш разом зі своїм свобакою породи такса.
Згодом між двома чоловіками виник конфлікт, підставою для якого стала поведінка собаки. Той справив природні потреби в одній із кімнат, що дуже роздратувало господаря.
У підсумку він взяв ніж і наніс ним удар у живіт собаки. Як наслідок, бідолашна тварина загинула через втрату крові. Натомість живодера визнали винним у злочині й призначили покарання – обмеження волі на один рік з випробувальним терміном ще на рік.
Коротко про закон про жорстоке поводження з тваринами:
- Закон про жорстоке поводження з тваринами, зокрема, забороняє їх каліцтво, вбивство, нацьковування тварин одна на одну чи публічні заклики до жорстокого поводження з ними. Карається злочин обмеженням волі до трьох років.
- Якщо ті ж дії здійснені у присутності неповнолітнього, покарання передбачає позбавлення волі до 5 років. Натомість якщо вони вчинені до кількох тварин, групою осіб або з особливою жорстокістю, то покаранням є ув'язнення на термін від 5 до 8 років.