Мешканець Києва отримав 1 рік обмеження волі за жорстоке поводження з тваринами. Минулого року 36-річний чоловік кухонним ножем зарізав таксу свого друга.

Про кримінальний вирок для живодера зі столиці розповідає Київська міська прокуратура.

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Сам інцидеент трапився ще 27 жовтня 2019 року. Тоді до чоловіка в гості прийшов його товариш разом зі своїм свобакою породи такса.

Згодом між двома чоловіками виник конфлікт, підставою для якого стала поведінка собаки. Той справив природні потреби в одній із кімнат, що дуже роздратувало господаря.

У підсумку він взяв ніж і наніс ним удар у живіт собаки. Як наслідок, бідолашна тварина загинула через втрату крові. Натомість живодера визнали винним у злочині й призначили покарання – обмеження волі на один рік з випробувальним терміном ще на рік.

Коротко про закон про жорстоке поводження з тваринами: