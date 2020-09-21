У Києві 21 вересня на вулиці Ернста перехожі виявили тіло жінки. Спершу в соцмережах поширили інформацію, що її застрелили, та згодом у поліції розповіли: найімовірніше, жертва сама викинулась з вікна.

Першим про жертву на вулиці Ернста повідомив новинний портал dtp.kyiv.ua у фейсбуці.

До слова У гаражі харків'янина, який підірвав себе, знайшли арсенал боєприпасів та зброї

Саме там, посилаючись на слова мешканців будинку, поряд з яким трапився інцидент, і розповіли, що, ймовірно, жертва загинула внаслідок стрілянини. Втім поліція Києва в коментарі 24 каналу уточнила: так могло здаватися через те, що на місці загибелі було багато крові.

У поліції розповіли, що загиблою є 33 річна місцева мешканка. Найімовірніше, вона сама викинулась з будинку поряд. Таким чином поліція розслідує ймовірне самогубство.

Наразі правоохоронці продовжують працювати на місці загибелі жінки. Вони встановлюють усі деталі інциденту, внаслідок якого загинула місцева мешканка.



У Києві жінка викинулась з вікна / Фото "ДТП.Київ"

Вулиця Ернста в Києві: карта