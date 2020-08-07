Вулицями Києва знову розгулював голий чоловік. Цього разу незнайомця в "костюмі Адама" помітили біля Кловського узвозу.

Він впевнено крокував тротуаром і не звертав уваги ні на кого. Нове відео з оголеним чоловіком на столичних вулицях оприлюднили у телеграм-каналі "Киев Сейчас", передає 24 канал.

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Прогулянка голого чоловіка триває. Вчора його помітили на Кловській,

– йдеться у коментарі до відео.

Голий чоловік продовжує гуляти Києвом: відео 18+

У соцмережах припускають, що хтось запустив у столиці "голий челендж", втім, забув повідомити про це інших.

Зауважимо, що безтурботність, з якою оголений чоловік гуляє вулицями Києва, вражає. Вперше про голого чоловіка на вулицях Києва заговорили 5 серпня.

Тоді він розгулював, в чому мати народила, урядовим кварталом.

Не можемо стверджувати, що це один і той самий чоловік, та на новому відео особа візуально схожа на ту, яка гуляла урядовим кварталом кілька днів тому.