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ОЛЕГ СЕНЦОВ РОМАН СУЩЕНКО ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ "ВБИВСТВО" АРКАДІЯ БАБЧЕНКА

Колеги Кантера вважають, що митця могли "прибрати" через його діяльність

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Леоніда Кантера знайшли мертвим на тому ж таки хуторі на Чернігівщині, який він десятиліття тому перетворив на творче поселення. А поруч з тілом режисера правоохоронці виявили зброю та записку, вони кажуть, що митець наклав на себе руки.

Леонід Кантер був одним із тих, хто без упину боровся за українське мистецтво і прославляв його у всьому світі. Одні з найвідоміших робіт режисера – фільми "Добровольці Божої чоти" про кіборгів, які захищали Донецький аеропорт та стрічка "Міф", про добровольця, відомого оперного співака Василя Сліпака, який воював у Правому Секторі та загинув на Донбасі. Із цим фільмом Кантер об'їздив чимало європейських кінозалів, і завжди зал аплодував стоячи, а глядачі не стримували сліз.

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7 червня Кантер мав презентувати свій "Міф" паризькій публіці. Втім, раптом, мов грім серед ясного неба, звістка – режисер покінчив життя самогубством. Трагедія сталася на хуторі Обирок на Чернігівщині, де режисер проживав останні 10 років. Поруч із тілом Леоніда Кантера знайшли передсмертну записку.

На місці події було виявлено тіло людини з вогнепальним пораненням в області щелепи. Також в подальшому при огляді місця події поліція вилучила передсмертну записку. Також вилучили зброю, з якої людина вкоротила собі життя. Тіло було направлено до місцевого моргу. Наразі відкрито кримінальне провадження,
– зазначив речник ГУ НП у Чернігівській області Сергій Бриль.

Чому Кантер скоїв самогубство – поки невідомо. Колеги режисера не приховують свого шоку та емоцій, і лише припускають, чому ж Кантер пішов на такий крок. Зокрема, лідер націоналістичної організації "С14" Євген Карась написав у Facebook, що режисера були серйозні проблеми в сім’ї, ще одна версія – митця могли "прибрати" через його діяльність.

Сподіваюсь, що ця загибель буде детально розслідувана, оскільки Кантер вніс дуже вагомий внесок у боротьбу з російською пропагандою і у нього було багато ворогів. Крім того, він боровся з місцевою мафією, яка вирубувала ліси. Тому могли бути різні складні версії убивства,
– сказав Євген Карась.

Його матір, а також брати – Гліб і Дмитро, які живуть в Ізраїлі, уже вилетіли до України. У режисера залишились дружина та троє маленьких дітей.

До слова, за словами близьких українського режисера Леоніда Кантера, його поховають на хуторі Обирок, який розташовується поблизу Батурина Чернігівської області. Прощання з митцем заплановано під час кінофестивалю "Сарай", який відбудеться з 29 червня по 1 липня. Щоправда, перед цим тіло митця мають кремувати.

Теги: Новини України Самогубство Новини Чернігова Кіно Поліція
Джерело: 24 Канал
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