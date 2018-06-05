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Коллеги Кантера считают, что художника могли "убрать" из-за его деятельности

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Леонида Кантера нашли мертвым на том же хуторе в Черниговской области, который он десятилетие тому назад превратил в творческое поселение. А рядом с телом режиссера правоохранители обнаружили оружие и записку, они говорят, что художник покончил с собой.

Леонид Кантер был одним из тех, кто неустанно боролся за украинское искусство и прославлял его во всем мире. Одни из самых известных работ режиссера – фильмы "Добровольцы Божьей четы" про киборгов, которые защищали Донецкий аэропорт и лента "Миф", про добровольца, известного оперного певца Василия Слипака, который воевал в Правом секторе и погиб на Донбассе. С этим фильмом Кантер объездил многие европейские кинозалы, и всегда зал аплодировал стоя, а зрители не сдерживали слез.

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7 июня Кантер должен был презентовать свой "Миф" парижской публике. Впрочем, вдруг, как гром среди ясного неба, известие – режиссер покончил жизнь самоубийством. Трагедия произошла на хуторе Обирок на Черниговщине, где режиссер жил последние 10 лет. Рядом с телом Леонида Кантера нашли предсмертную записку.

На месте происшествия было обнаружено тело человека с огнестрельным ранением в области челюсти. Также в дальнейшем при осмотре места происшествия полиция изъяла предсмертную записку. Также изъяли оружие, из которого человек покончил с собой жизни. Тело было направлено в местный морг. Сейчас открыто уголовное производство,
– отметил пресс-секретарь ГУ ЧП в Черниговской области Сергей Брыль.

Почему Кантер совершил самоубийство – пока неизвестно. Коллеги режиссера не скрывают своего шока и эмоций, и только предполагают, почему же Кантер пошел на такой шаг. В частности, лидер националистической организации "С14" Евгений Карась написал в Facebook, что у режиссера были серьезные проблемы в семье, еще одна версия – художника могли "убрать" из-за его деятельности.

Надеюсь, что эта гибель будет подробно расследована, поскольку Кантер внес очень весомый вклад в борьбу с российской пропагандой и у него было много врагов. Кроме того, он боролся с местной мафией, которая вырубала леса. Поэтому могли быть разные сложные версии убийства,
– сказал Евгений Карась.

Его мать, а также братья – Глеб и Дмитрий, живущие в Израиле, уже вылетели в Украину. У режиссера остались жена и трое маленьких детей.

К слову, по словам близких украинского режиссера Леонида Кантера, его похоронят на хуторе Обирок, который располагается вблизи Батурина Черниговской области. Прощание с художником запланировано во время кинофестиваля "Сарай", который состоится с 29 июня по 1 июля. Правда, перед этим тело художника должны кремировать.

Теги: Самоубийство Кино Новости Украины Новости Чернигова Полиция
Источник: 24 Канал
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