Коли буде збільшення пенсій та зарплат: інтерв'ю з главою "слуг народу" Корнієнком

Нещодавно в уряді відбулися певні кадрові зміни. Глава партії "Слуга народу" Олександр Корнієнко запевнив, що до осені міністрів поки не звільнятимуть.

Про нові призначення, Укрзалізницю, одіозний Окружний адмінсуд – читайте в ексклюзивному інтерв'ю з Олександром Корнієнком. Він також пояснив, коли українцям очікувати збільшення пенсій та зарплат.

Читати першу частину інтерв'ю Рейтинг Зеленського, відставка Степанова й скандал з Тищенком: ексклюзивне інтерв'ю з Корнієнком

Наступне призначення – Олександр Кубраков. За словами президента, він себе добре показав на "Великому будівництві". Зняли Криклія, який нібито добре показував себе ці 2 роки. Й аплодували йому стоячи. Він ніби по поличках усе розклав. Є проблема з Укрзалізницею, моряками, але ніби намагання були. Чому звільнили Криклія? Він сам говорить про те, що все ж таки "попросили", рішення колективне, як він каже.

Я думаю, що Кубраков – Криклій і Петрашко – Любченко, це здебільшого та історія, коли ти робиш не якусь "швидку допомогу", це все-таки певний тюнінг. Ці галузі потребують додаткового переосмислення, реформ, доведення тих реформ або взагалі їхній початок.

Робота в тих напрямках, у Мінтрансі – це Укрзалізниця. Там все-таки є проблеми, починаючи від наших поїздів, які стають схожими на якийсь трейлер, на жаль, і закінчуючи тим, що є заблоковані арештовані рахунки.

Кадрові зміни в уряді / Інфографіка 24 каналу

Є проблеми в галузі інфраструктурного будівництва великих об'єктів, наприклад, аеропортів. Точно потрібна нова кров і новий менеджер, який показав себе на державній службі, тому що він є керівником Укравтодору. Там більш жорсткі вимоги, ніж у міністерстві – можуть звільнити за невиконання присяги чи дисциплінарні заходи.

Він показав абсолютно новий рівень роботи Укравтодору. Ніхто в Україні не уявляв, що можливо здійснювати такі темпи дорожнього будівництва в такі короткі терміни, навіть великі інфраструктурні об'єкти. Я думаю, що треба давати людям шанс, які чогось досягли всередині команди, щоби далі ще сильніше її підсилювати.

Я впевнений, що Владислав себе ще проявить у нашій команді й, можливо, у тому місці, де він буде надалі, буде не менш ефективним. Там ми теж будемо стоячи його вітати.



Владислав Криклій / Фото Мінінфраструктури

Можливо, це тому, що Кубраков і надалі міг би керувати Укравтодором, а справжня причина такої "перестановки" в тому, що Владислав Криклій наближений до Арсена Авакова, а той останнім часом почав втрачати позиції. Кубраков має тісні зв'язки з Кирилом Тимошенком, який є заступником Андрія Єрмака й посилює свій вплив.

Я ніколи не думав, що буде, якщо озвучити анонімні телеграм-канали. Я щойно це почув.

Ви що, не пам'ятаєте, де працював Криклій до призначення на посаді? Він працював в, зокрема, аваківському сервісному центрі. Останнім часом Кубракова з Тимошенком бачать, напевно, частіше, ніж із їхніми родичами. Це теж відомий факт. До чого тут телеграм-канали? Усе це на поверхні.

Можна якусь фотографію Тимошенка з Кубраковим?

Ми вам скинемо, у нас є вдосталь фотографій із їхніх офіційних фейсбук-сторінок.

Крім відкриття об'єктів, це так. По-перше, можна зв'язати все з усіх. Це ж не важко. Я не хочу наводити приклади, їх вдосталь. Тут треба говорити про ділові якості та шлях, який ці люди пройшли, про їхнє бачення, досягнення на цих посадах і так далі. Потім уже можна пофантазувати, хто кого представляє, чи ні.

Увага Шмигаль представив Олексія Любченка Мінекономіки

Я думаю, що в такій кількості голосів, які зібрані за ці призначення взагалі, унеможливлюють розмови про якісь серйозні афіліації, тому що голосували дуже різні люди. За Олексія Любченка навіть "Батьківщина" голосувала майже повним складом, що теж є рідкістю для кадрових призначень. Тому більшість депутатів не афілійовані до когось.

Коли ви питали про порти, залізницю, моряків, у нього розширювались очі на трибуні. Він, здається, поняття не має, що на нього чекає.

Навчиться.

Інтерв'ю з Олександром Корнієнком: дивіться відео 24 каналу

Про Укрзалізницю

В інтерв'ю Криклій говорив про те, що власне самою Укрзалізницею більше та й взагалі – фактично керує Кабмін. Що зробила Верховна Рада для того, щоб Укрзалізниця була успішною, тому що закон про залізничний транспорт лежить 2 роки й нічого з ним не відбувається? Комітетом, яким керував Олександр Скічко, не вносили ніякі правки, документ до залу також. Чи питання лише в Криклії й Укрзалізниці?

Я вам скажу як людина, яка 2 роки адвокатує одну з ключових реформ, – реформу державного управління. Її фінансують наші західні партнери. У нас, наприклад, на те, що повернути конкурси на державну службу разом із Кабміном, усіма нами та президентом – пішло майже 7 місяців.

Тобто адвокатування законів – це складна історія, непроста й нелінійна. Дуже часто дійсно є перепони і всередині комітетів, і в самій Верховній Раді. Тут є об'єктивні та суб'єктивні чинники. Мабуть, треба активніше працювати з комітетом у багатьох моментах.



Корнієнко прокоментував проблеми Укрзалізниці / Фото 24 каналу

Є моменти, про які міністри, не тільки Владислав (Криклій – 24 канал), люблять прикриватись відсутністю закону, великого акту, який глобально опрацьовується й пів року приймається, а набирає чинності тоді, коли вони можуть ці проблеми розв'язувати під законними актами. Їх розробляє Кабмін або власне міністерство.

Це саме стосується Укрзалізниці. Дуже багато нормативної бази, за якої працює це державне підприємство. Воно формується або міністерством, або Кабміном. Але, знову ж таки, якщо це відповідальність Кабміну – то міністр також є членом уряду, і він має такі ж права на голосування, як і решта членів. Він може порушувати питання всередині на урядових комітетах, пропрацьовувати постанови та проходити цю всю бюрократію, яка далека ще від досконалості, і мати на це вплив.

Про нові зміни в уряді

Нещодавно ви сказали, що звільнення 3 міністрів та призначення нових – це не останні зміни в Кабміні найближчим часом. Хто ще має готуватися на виліт? Були чутки, що можуть звільнити міністра юстиції Дениса Малюську. Наскільки це правда?

Ми домовились із Давидом Арахамією, не між собою, а сказали це в ефірі, незалежно один від одного, що приблизно до осені цю кадрову історію трохи прикрутимо, хай ще Кабмін попрацює спокійно.

Ми розуміємо, що кожні звільнення та призначення викликають значну реакцію та увагу в суспільстві, це впливає на час Верховної Ради. Потім міністру треба освоїтись та почати працювати. Конкретні персони обговорювати є сенс тоді, коли для цього з'являється підстава або їх подання за власним бажанням, як було в цьому випадку у двох міністрів – Петрашка та Криклія.

Або їхній керівник, прем'єр-міністр, вносить подання на звільнення, або депутати. Як у випадку зі Степановим – це був двосторонній процес, прем'єр-міністр вніс подання. Уже на той момент існували 150 підписів під позачерговим засіданням із постанови про рекомендацію Дениса Шмигаля зняти Степанова.

Верховна Рада не звільняє міністрів без подання прем'єр-міністра.

Тому про конкретні прізвища, я думаю, усі дізнаються ближче до того, як це буде актуально. У нас немає недоторканних, ми про це багато говоримо. Так само як ми зняли юридичну недоторканність із депутатів, так само в нас немає політичної недоторканності на жодній посаді: міністрів, прем'єр-міністрів, керівників інших структур.

3 вересня 2019 року Верховна Рада в другому читанні підтримала законопроєкт № 7203 про зняття недоторканності з народних депутатів. Зміни набули чинності з 1 січня 2020 року.

До осені поки нікого з міністрів звільняти не збирається, так?

Так, є таке бачення. До осені попрацюють.

Про довибори на місцях

Не про нові призначення, а про нового депутата, який переміг на довиборах у Донецькій області – Андрій Аксьонов прийняв присягу народного депутата, робив це з місця під крики "Ганьба". Як так сталося? Разумков сказав, що СБУ не надала Верховній Раді доказів того, чого Аксьонов не може бути народним депутатом. Як так вийшло, що докази є, а свідчень у СБУ немає?

Ми ж не СБУ, ми – Верховна Рада, й ми можемо тільки спиратися на інформацію від них і голова Верховної Ради, я думаю, у цій ситуації поводився в межах своїх повноважень і закону. Про що я тут можу говорити – ми не можемо не дати в такій ситуації прийняти присягу депутатові. На жаль чи на щастя, – це інше питання. Навіть колеги, які блокували трибуну і скандували "Ганьба", вони фізично не завадили йому прийняти (присягу – 24 канал), тому що вони розуміють, що це вже буде порушення закону з їхнього боку. Вони здійснювали так званий психологічний тиск на тепер уже нашого колегу Аксьонова.

Аксьонов склав присягу нардепа під крики: "Ганьба!": дивіться відео

Що стосується взагалі ширшого погляду на це питання – у минулому (2020 – 24 канал) році, коли ми напрацьовували зміни до виборчого кодексу, пов'язані з місцевими виборами.

СБУ не раз виходила із пропозицією долучити тісніше Службу безпеки до процесу реєстрації кандидатів. Те, про що просила СБУ, оформлювала в різних формах, але їхня ідея була така, що виборчі та окружні комісії мають скасовувати реєстрацію політиків, кандидатів на місцевому рівні.

Це можна було потім або відразу перенести на національний рівень, але ця пропозиція не знайшла підтримки в громадянського суспільства, яке побоялося що так будуть маніпулювати. Тоді ми цю ситуацію не змогли б переломити та зрештою відмовились від цієї пропозиції СБУ.

Я думаю, що тепер час повернутися до дискусії, беручи до уваги те, що ми перебуваємо в країні у стані війни. Та вибори так чи інакше відбуваються в Луганській та Донецькій областях, у районних радах, на місцевих виборах. Там є округи до Верховної Ради, де відбуваються довибори. Виборче законодавство так влаштоване, що коли кандидат зареєстрований, то далі з ним нічого вже зробити не можеш – не можеш зняти з реєстрації, якщо він виграв вибори – не можеш йому не призначити цю перемогу.



Корнієнко про Аксьонова / Фото "РБК-Україна"

Можна було б говорити про те, що СБУ під час реєстрації кандидатів не встигла й не перевірила – але питання в тому, що щодо Аксьонова порушили низку кримінальних проваджень за зазіхання на територіальну цілісність, організацію так званого "референдуму". Він переховувався через це у 2015 році в Криму. Ви ж знали, коли прийшли до влади й поставили свого голову СБУ. Вони мали мінімум півтора року для того, щоби продовжити розслідування в цій справі й до реєстрації у ЦВК Аксьонова як кандидата.

Ці питання до СБУ є, їх ніхто не буде замовчувати. Інша справа, що стосовно цих і багатьох інших справ щодо сепаратизму дійсно довго тривають розслідування та суди. Ми бачимо, що суди ще досі не завершені щодо серйозних справ.

І ніхто не сидить. Штепа, Єфремов, Аксьонов – не сидять.

Хтось сидить, хтось втік. Щодо Єфремова питання вже не до правоохоронців, а до судів. Тут ми підемо в дискусію про судову реформу.