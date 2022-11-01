Черник розповів, до яких маневрів можуть вдатися росіяни, якщо втратять Херсон

Після деокупації Херсона у Росії буде великий вибір, звідки вона може завдати нового удару по Україні. При цьому, для Кремля на сьогодні немає "особливих" чи пріоритетних ділянок фронту.

Неодноразові провальні рішення окупантів можуть свідчити про непрогнозовані тактичні рішення Москви. Про це 24 каналу розповів військовий експерт Петро Черник.

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Експерт зазначив, що після втечі з Херсона від росіян можна чекати чого завгодно.

Попри те, що у нас дуже специфічний противник, з дуже особливим тактичним мисленням – про Чорнобаївку не говорив тільки лінивий, як і про острів Зміїний, вони справді можуть вдатися до чого завгодно. Я не акцентував би на якійсь особливій ділянці фронту,

– пояснив оглядач.

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За його словами, стратегічно Україна перебуває у великому оперативному "мішку".

"Кордони з Білоруссю – це понад 1000 кілометрів, а з Росією – понад 2000 кілометрів. Тому удар можуть зробити з будь-якої точки. Все це "гадання на кавовій гущі". Поки що серйозної доказової аналітики про те, що це відбудеться вже скоро – немає. Разом з тим, нехтувати цим не потрібно", – резюмував Черник.

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