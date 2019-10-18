Комітет Ради нашвидкуруч та втиху підтримав альтернативний законопроєкт про ринок землі

Аграрний комітет підтримав законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення". Цей законопроєкт був внесений депутатами від партії "Слуга народу" як альтернативний до урядового.

Засідання комітету повинно було відбутися 18 жовтня о 14:30. Позафракційна депутатка Оксана Савчук у кулуарах Ради повідомила, що засідання перенесли буквально в останній момент на 9:00.

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О 8.40 ранку мені телефонують і кажуть, що комітет відбудеться о 9 ранку! За 20 хвилин усім треба було зібратися. Декому телефонували за 5 хвилин до 9 ранку,

– розповіла Савчук.

Чому засідання вирішили перенести – невідомо. Зауважимо, що ЗМІ не були проінформовані про зміни. Майже усі представники "Слуги народу" на засідання прийшли.

Окрім того, вже о 9:08 комітет встиг розглянути усі зареєстровані законопроєкти. Савчук додала, що на 1 законопроєкт втратили менше 1 хвилини.

Згодом у пресслужбі комітету повідомили, що рекомендують Раді підтримати законопроєкт №2178-10 "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення".

Що передбачає законопроєкт №2178-10?

У цьому документі – важливі зміни щодо ринку землі в Україні. У ньому прописали заборону купівлі земель компаніями, в яких кінцевий бенефіціар – іноземець. Однак не постійну заборону, а тимчасову – до 1 січня 2024 року. Тобто це означає, що землю можна буде продавати іноземцям, але через 4 роки.

Зауважимо, що ті іноземці, які станом на сьогодні вже 3 роки орендують землю, вони мають право подати заявку на викуп землі. Окрім того, всі велики агрохолдери, які зараз орендують землю також мають першочергове право її викупити. Це стосується і українських і іноземних орендаторів.

Серед інших змін: зменшили відсоток земель, які можна продати з 15% до 8% в межах області та до 35% – у громадах.

Детальніше тут: Іноземці не зможуть купити землю в Україні до 2024 року: що відомо про оновлений законопроєкт



Що думають українці про продаж землі / інфографіка 24 каналу