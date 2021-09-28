Через контракт з російським "Газпромом": все, що відомо про конфлікт Угорщини з Україною

Угорщина підписала контракт з російським "Газпромом" щодо постачання газу в обхід України на 15 років. Київ пообіцяв відповідати "без жалю і співчуттів". Угорщина це назвала "втручанням у внутрішні справи".

Відповідну угоду Угорщина та Росія підписали 27 вересня. Все, що відомо про конфлікт Києва й Будапешту – читайте далі.

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В обхід України: Угорщина уклала угоду з "Газпромом"

Угорщина уклала з російською компанією "Газпром" контракт на постачання газу в обхід України. Документ у Будапешті підписали заступник гендиректора "Газпром експорту" Дмитро Аверкін і головний виконавчий директор угорської енергокомпанії MVM Group Дьордь Ковор.

Відомо, що угода між Угорщиною та Росією:

розрахована на 15 років, з можливістю змінити закуплені обсяги через 10 років;

газ постачатимуть через Сербію (через газопровід "Турецький потік") та Австрію, а також – в обхід України;

через Сербію передаватимуть 3,5 мільярда кубометрів, а Австрією – 1 мільярд кубометрів;

набере чинності вже з 1 жовтня 2021 року.

За словами міністра закордонних справ Угорщини Петера Сійярто, Угорщина закуповуватиме газ за набагато вигіднішою ціною, ніж за контрактом, термін дії якого закінчується. Наразі Угорщина отримує російський газ за договором, який підписали у 1995 році.

В Україні відреагували на угоду Угорщини та Росії

Турецький потік " – це трубопровід, яким газ іде через Чорне море до Туреччини та далі на південь Європи. Його запустили 8 січня 2020 року. У липні 2021 року сербська компанія Srbijagas і угорська FGSZ з'єднали перемичкою свої газопроводи. Гендиректор Srbijagas Душан Баятович заявив, що так "покладено край багаторічній великій угоді", а Сербія остаточно вирішила питання постачання газу з іншого напрямку, і "не тільки через Україну".

У МЗС України заявили, що рішення політичне та економічно необґрунтоване. Ба більше – ухвалене на догоду Кремлю.

Угорщині і надалі вигідніше отримувати газ транзитом через розгалужену газотранспортну систему України, яка дозволяє найкоротшим шляхом безперебійно постачати газ до країн Європи,

– розповіли у МЗС.

За словами дипвідомства, це рішення "завдає шкоди позитивним результатам і тенденціям у двосторонніх українсько-угорських відносинах", для досягнення яких доклали багато зусиль глави МЗС України і Угорщини – Дмитро Кулеба і Петер Сійярто.

У МЗС пригадали, що такі дії шкодять національним інтересам України й українсько-угорським відносинам. Крім того, це не відповідає принципам Договору про основи добросусідства та співробітництва між Україною та Угорщиною від 6 грудня 1991 року.

Саме тому МЗС України 27 вересня заявило, що:

ініціювало перенесення 5 засідання Спільної міжурядової українсько-угорської комісії з питань економічного співробітництва за співголовування глав МЗС (мало відбутись у Будапешті 29 – 30 вересня).

Україна звернеться до Єврокомісії щодо надання оцінки відповідності нової угорсько-російської газової угоди європейському законодавству в галузі енергетики.

Окрім того, гендиректор ТОВ "Оператор ГТС України" Сергій Макогон навіть допустив зупинку транзиту газу до Угорщини.

Яскравий приклад політики Кремля щодо України – щойно з'являється технічна можливість обійти Україну при транзиті газу, "Газпром" запускає газ через довші, але власні транзитні газогони,

– пояснив Макогон.

Угорщина вирішила звинуватити Київ у втручанні у внутрішні справи країни

Глава МЗС Угорщини Петер Сійярто на пресконференції 27 вересня після підписання контракту з Росією звинуватив Україну у втручанні у внутрішні справи Угорщини.

Він також заявив, що:

для його країни "енергетична безпека – це питання безпеки, суверенітету та економіки, а не політичне питання";

споживання газу (в Європі – 24 канал) не знизиться, і роль "Газпрому" також не зменшиться;

додав, що, мовляв, – "політичними заявами будинки не обігрієш".

Ми будемо відповідати без жалю і співчуттів, – МЗС України

У той же день, 27 вересня, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба заявив, що контракт між Угорщиною та Росією про постачання газу в обхід української газотранспортної системи – це удар по Україні.

Ми повинні відповідати належним чином. Не може бути жалю та співчуттів. Будемо робити й інші кроки для захисту наших національних інтересів у цій ситуації,

– пояснив Кулеба.

Додав, що відкладення засідання міжурядової комісії з питань економічної співпраці з Угорщиною – не останній крок.

Країни викликають послів в Угорщині та Україні

Уже 28 вересня у Будапешті заявили, що викликають українського посла в Угорщині. Адже позицію України Петер Сійярто вважає "серйозним порушенням суверенітету та інтересів національної безпеки Угорщини".

Цей крок недружній після безлічі субсидій (вентилятори, медичне обладнання, догляд за солдатами, відпочинок дітей, фінансування інвестицій), які Україна отримала від нас,

– написав міністр.

Він додав, що у зв'язку з цим Угорщина викликає посла України до МЗС.

МЗС України у відповідь запросило посла Угорщини в Києві, аби донести йому "українську принципову позицію".

Транспортування газу в обхід України підриває нацбезпеку нашої держави та енергетичну безпеку Європи, а нова угода Угорщини з "Газпромом" завдає серйозного удару українсько-угорським відносинам,

– наголосили у МЗС.

У відомстві додали, що українська сторона вживатиме рішучих заходів для захисту національних інтересів.

У Кремлі теж відгукнулись на події

Прессекретар президента Росії Дмитро Пєсков, коментуючи під час брифінгу контракт Угорщини та "Газпрому", заявив, що вони нібито не використовують газ як зброю, аби тиснути на інші країни, зокрема Україну. Мовляв, експорт газу Росія використовує тільки в інтересах держави та росіян.

Ба більше, на думку Пєскова, використання газу в такому режимі повністю відповідає інтересам споживачів в Європі та інтересам країн, які надають умови для транзиту, якщо цей транзит економічно вигідний і доцільний.

На цьому в Росії не зупинилися і заявили, що нібито готові відновити діалог про закупівлю Україною російського газу. Мовляв, – про це давно вже говорили.

На вимогу Росії, – Кулеба назвав мотиви Угорщини

Дмитро Кулеба заявив журналістам, що Угорщина виключила Україну зі схеми транзиту газу на вимогу Росії.

Ми ж не заперечуємо права Угорщини укладати угоди з "Газпромом", але ми чітко бачимо, що економічно Угорщина могла б укласти не менш економічно вигідний контракт, який би включав транзит через Україну,

– заявив Кулеба.

Він також пояснив, що "проти того, щоб у цій ситуації ми керувалися емоціями – ми або наші угорські партнери".

Єврокомісія вивчить наслідки газового контракту Росії та Угорщини

На брифінгу представник Єврокомісії Тіма Макфі заявив, що Європейська комісія вивчить наслідки нового газового контракту Росії та Угорщини. Додав, що "вже попросив колег перевірити наслідки контракту".