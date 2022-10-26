ЗСУ тиснуть на ворога: у Східному угрупованні розповіли про успіхи під Сватовим та Кремінною
Українські військові продовжують операцію зі звільнення тимчасово окупованих територій північної Луганщини. ЗСУ проводять поступове витіснення ворога із займаних позицій.
Головна мета наших сил на Луганщині – збереження особового складу й використання природних умов для продовження наступу. Про це 24 каналу розповів речник Східного угруповання ЗСУ Сергій Череватий.
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Ситуація на Сватівському напрямку
Речник Східного угруповання зазначив, що після нищівних для ворога Харківської та Лиманської операцій продовжується натиск наших військ, проте ЗСУ роблять все "продумано і з максимальним врахуванням рельєфу та підготовленості окупантів".
"Метою ЗСУ є намагання зберегти особовий склад, тому що нещодавно командувач Східного угруповання військ генерал-полковник Олександр Сирський наголосив, що всі бойові дії мають проводити з максимальним наголосом на збереження особового складу", – пояснив військовий.Зверніть увагу! З актуальною картою бойових дій, зокрема у районі Сватового, можна ознайомитися тут.
За його словами, Україна не може як Росія – дозволити собі "використання" людей для якихось цілей.
Бойові дії продовжуються, Штаб розробляє операцію. Ми підготовлені й знаємо, що можемо діяти успішно. Підтвердженням цього може бути те, що ще декілька населених пунктів нещодавно звільнили,
– додав Череватий.
Він вказав, що також ЗСУ вражають ворога артилерією, активно працює розвідка, яка шукає дислокацію логістичних шляхів ворога та його склади з боєприпасами.
"За добу знищили склад з боєприпасами у Новоіванівці Луганської області. Там також був підрозділ "кадирівців" і принаймні 10 з них знищили там. Також у Сватовому знищили колону з 5 автомобілів та боєприпасами, які не будуть летіти у нашу сторону", – підкреслив речник.
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Важливість природних перепон
Череватий розповів, що особливості рельєфу місцевості та водні перепони на Сватівському напрямку впливають на бойові дії та стратегію ЗСУ.
Важливо, якщо хтось розумно використовує рельєф і це може бути хорошим природним "плюсом", якщо є річки та інші водні перешкоди. Але наш Штаб вже неодноразово доводив під час Харківської та Лиманської операцій, що вдавалося долати як природні, так і штучні перешкоди,
– зауважив військовий.
На його думку, це прямо залежить від:
- правильного планування операції;
- перерозподілу своїх сил та засобів, особового складу;
- використання правильного артилерійського ураження та авіації;
- ефекту несподіванки.
"Ми, на відміну від росіян, не гонимося за якимись датами. Визріла об'єктивна можливість – війська йдуть вперед. Якщо ні – ЗСУ намагаються зосередитися, доукомплектуватися, додатково вивчити обстановку й лише тоді йти вперед", – зазначив речник.
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Роль "кадирівців"
Череватий запевнив, що у противника є низка формувань, які дуже "сепарують" себе від основних збройних сил, зокрема і "кадирівці".
Як і ПВК "Вагнера" – "кадирівці" відчувають себе "державою в державі", підпорядковуючись "лідеру" своєї "республіки". Також є ментальні особливості та багатовікова зневага до росіян. Все це накладається на те, що їх використовують як певний репресивний апарат для наведення порядку,
– пояснив речник.
За його словами, вони це роблять у наданій їм манері – з жорстокістю та приниженням до "основного етносу Росії".
"У бойових діях вони не дуже хочуть брати участь. Їхня роль є більше пропагандистською – щоб показати, яка насправді нібито велика роль чеченців та самого Кадирова у завоюванні нових територій. Це у всіх них особливо не виходить: ні в "пригожинців", ні в "кадировців", ні в російської армії", – резюмував військовий.
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Звільнення Луганщини: останні новини
- ЗСУ активно повертають українські землі, які тимчасово окуповані росіянами, на багатьох ділянках фронту дуже важкі бої. У Сватовому росіяни змогли зібрати угруповання та назвали його "Захід" – у них тепер єдина система управління, тож вони відчайдушно б’ються.
- За словами глави Луганської ОВА Сергія Гайдая, російські загарбники продовжують закидати на Луганщину багато "чмобіків" та військової техніки. Вони роблять все, щоб унеможливити на цьому напрямку швидкий контрнаступ ЗСУ.
- Щоб унеможливити наступ української армії, окупанти вирішили застосовувати цинічну тактику.
- Водночас нещодавно ЗСУ змогли просунутися до Сватового і звільнили 4 населені пункти.