Новини про коронавірус в Україні

Статистика поширення COVID-19

Джерело: МОЗ

За попередню добу, 10 січня, в Україні виявили 5 429 нових хворих на коронавірус. На жаль, ще 219 інфікованих померли. До лікарень з COVID-19 або з наявними ознаками хвороби потрапили 915 осіб. Натомість одужала 7 761 людина.

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Кількість захворювань в регіонах за добу:

Київ – 1 192;

Вінницька область – 203;

Волинська область – 98;

Дніпропетровська область – 150;

Донецька область – 288;

Житомирська область – 40;

Закарпатська область – 157;

Запорізька область – 179;

Івано-Франківська область – 159;

Київська область – 259;

Кіровоградська область – 49;

Луганська область – 151;

Львівська область – 195;

Миколаївська область – 114;

Одеська область – 266;

Полтавська область – 440;

Рівненська область – 145;

Сумська область – 162;

Тернопільська область – 104;

Харківська область – 309;

Херсонська область – 75;

Хмельницька область – 209;

Черкаська область – 192;

Чернівецька область – 158;

Чернігівська область – 135.

Дані з тимчасово окупованих територій АР Крим, Донецької, Луганської областей та міста Севастополя відсутні.

Темпи тестування населення

Загалом за добу вдалося протестувати 65 191 людина на наявність хвороби, зокрема:

методом ПЛР – 29 112;

методом ІФА – 4 745;

досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 31 334

Важливо! За весь час пандемії в Україні: на коронавірус захворіла – 3 709 871 особа. Вдалося одужати – 3 522 547 людям. На жаль, померли 97 544 мешканці України.

Темпи вакцинації проти COVID-19

Джерело: МОЗ

За добу 10 січня 96 385 людей вакцинували проти COVID-19. У порівнянні з попереднім днем, коли щеплення зробили всього приблизно 20 376 тисяч людей, показники зростають.

Від початку вакцинальної кампанії щепили 14 842 428 людей, з них:

отримали першу дозу – 14 842 426 людини;

отримали дві дози – 14 039 548 людини;

отримали додаткову дозу – 6 669 людей;

бустерну дозу – 28 085 людей.

Загалом провели 28 916 728 щеплень.

У МОЗ також наголосили, що вже майже 48% дорослих українців отримали принаймні одну дозу вакцини від COVID-19.

Серед лідерів – Київська, Полтавська та Дніпропетровська області. Понад половина дорослого населення там щеплена однією чи двома дозами.

Найменше мешканців вакциновано на заході України – в Закарпатській, Івано-Франківській та Чернівецькій областях.

В Україні скоро почнуть вакцинувати проти COVID дітей від 5 років

В Україні вже невдовзі планують дозволити COVID-вакцинацію дітей, віком від 5 років. Досвід інших країн каже, що це цілком безпечно. Найімовірніше, імунізація дітей почнеться з квітня 2022 року.

Головне про вакцинацію дітей: Наразі в Україні дозволили вакцинувати проти коронавірусу дітей від 12 років від кінця жовтня.

Щеплюють Pfizer. Дітям вводять таку ж дозу, як і дорослим – з періодичністю у 21 день.

В Україні вже вакцинували приблизно 140 тисяч дітей віком від 12 до 18 років.

Вакцинацію дітей проводять лише за бажанням батьків.

Коли можлива нова хвиля в Україні

Джерело: ВВС

Головний санлікар країни Ігор Кузін повідомив, що в деяких областях наразі активно зростає кількість нових випадків інфікування коронавірусом та госпіталізацій. Зокрема, йдеться про Сумську та Херсонську області. Втім, це не свідчить про те, що вже почалась нова хвиля.

За прогнозами Міністерства охорони здоров'я, черговий сплеск буде, починаючи з кінця січня 2021 року.

Так, за прогнозом санлікаря, пік припаде на лютий з поступовим спаданням аж до квітня. Тобто це буде тривалий спалах у кілька місяців.

Скільки українців можуть померти від коронавірусу у 2022 році

Джерело: ВВС

Показники смертності залежать від багатьох чинників та факторів. Основним з них є кількість вакцинованих людей. Зокрема, санлікар Ігор Кузін вважає, що 100 тисяч смертей від ковіду у 2022 році – це дещо завищені прогнози – це найгірший сценарій.

Новини про коронавірус у світі

Статистика поширення COVID-19

Джерело: Університет Гопкінса

Станом на ранок 10 січня у світі виявили понад 307 мільйонів хворих на коронавірус та більш ніж 5,48 мільйона смертей серед пацієнтів.

Від початку пандемії найбільше інфікованих зареєстрували у США. Наступними п'ятірку лідерів за кількістю заражених за останні 28 днів закривають: Франція, Велика Британія, Італія, Іспанія та Індія.

У найближчі тижні Омікроном заразиться понад 50% населення Європи, – ВООЗ

Джерело: Euronews

У Європейському регіоні у перший тиждень 2022 року зареєстрували понад 7 мільйонів ​​випадків COVID-19. Світом все більше шириться саме варіант коронавірусу Омікрон. Тож невдовзі він може заполонити більш як половину Європи.

Про це заявив голова Європейського регіонального бюро Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ханс Клюге. За його словами, показники смертності залишаються стабільними та продовжують залишатися найвищими в країнах з високою захворюваністю COVID-19.

Хворим на COVID-19 медикам дозволили ходити на роботу у США

Джерело: AP

Відтепер медики, інфіковані коронавірусом, однак з легкими симптоматичним перебігом чи зовсім без них, можуть продовжувати працювати.

Там пояснили, що такий крок – вимушена реакція на серйозний брак персоналу в лікарнях. Багато лікарень не тільки переповнені хворими, але й дуже обмежені через велику кількість працівників, хворих на COVID-19.

Дослідження про коронавірус

Нового штаму Дельтакрон, ймовірно, не існує

Джерело: ScinceAlert

Експерти вважають, що гібридна мутація коронавірусу з Кіпру, про яку нещодавно повідомили, ймовірно, є помилкою.

Британські вірусологи вивчили послідовності РНК нового варіанту вірусу і вважають, що у природі такий вірус не зустрічається.