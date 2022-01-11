Новости о коронавирусе в Украине

Статистика распространения COVID-19

Источник: Минздрав

За предыдущие сутки, 10 января, в Украине выявили 5 429 новых больных коронавирусом. К сожалению, еще 219 инфицированных скончались. В больницы с COVID-19 или с имеющимися признаками болезни попали 915 человек. В свою очередь выздоровел 7 761 человек.

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Количество заболеваний в регионах за сутки:

Киев – 1 192;

Винницкая область – 203;

Волынская область – 98;

Днепропетровская область – 150;

Донецкая область – 288;

Житомирская область – 40;

Закарпатская область – 157;

Запорожская область – 179;

Ивано-Франковская область – 159;

Киевская область – 259;

Кировоградская область – 49;

Луганская область – 151;

Львовская область – 195;

Николаевская область – 114;

Одесская область – 266;

Полтавская область – 440;

Ровненская область – 145;

Сумская область – 162;

Тернопольская область – 104;

Харьковская область – 309;

Херсонская область – 75;

Хмельницкая область – 209;

Черкасская область – 192;

Черновицкая область – 158;

Черниговская область – 135.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования населения

Всего за сутки удалось протестировать 65 191 человека на наличие болезни, в том числе:

методом ПЦР – 29 112;

методом ИФА – 4745;

исследований экспресс-тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 31 334.

Важно! За все время пандемии в Украине: коронавирусом заболел – 3 709 871 человек. Удалось поправиться – 3 522 547 человек. К сожалению, умерли 97 544 жителей Украины.

Темпы вакцинации против COVID-19

Источник: Минздрав

За сутки 10 января 96 385 человек вакцинировали против COVID-19. По сравнению с предыдущим днем, когда прививки сделали всего примерно 20 376 тысяч человек, показатели растут.

С начала вакцинальной кампании привили 14 842 428 человек, из них:

получили первую дозу – 14 842 426 человек;

получили две дозы – 14 039 548 человека;

получили дополнительную дозу – 6 669 человек;

бустерную дозу – 28 085 человек.

В общей сложности провели 28 916 728 прививок.

В Минздраве также отметили, что уже почти 48% взрослых украинцев получили как минимум одну дозу вакцины от COVID-19.

Среди лидеров – Киевская, Полтавская и Днепропетровская области. Более половины взрослого населения там привита одной или двумя дозами.

Меньше всего жителей вакцинировано на западе Украины – в Закарпатской, Ивано-Франковской и Черновицкой областях.

В Украине скоро начнут вакцинировать против COVID детей от 5 лет

Источник: ВВС

В Украине уже вскоре планируют разрешить COVID-вакцинацию детей старше 5 лет. Опыт других стран говорит, что это очень безопасно. Скорее всего, иммунизация детей начнется с апреля 2022 года.

Главное о вакцинации детей: В Украине разрешили вакцинировать против коронавируса детей с 12 лет с конца октября.

Прививают Pfizer. Детям вводят такую ​​же дозу, как и взрослым – с периодичностью в 21 день.

В Украине уже вакцинировали около 140 тысяч детей в возрасте от 12 до 18 лет.

Вакцинацию детей производят только по желанию родителей.

Когда возможна новая волна в Украине

Источник: ВВС

Главный санврач страны Игорь Кузин сообщил, что в некоторых областях активно растет количество новых случаев инфицирования коронавирусом и госпитализаций. В частности, речь идет о Сумской и Херсонской областях. Впрочем, это не свидетельствует о том, что уже началась новая волна.

По прогнозам Министерства здравоохранения, очередной всплеск будет с конца января 2021 года.

Так, по прогнозу санврача, пик придется на февраль с постепенным убыванием вплоть до апреля. То есть это будет длительная вспышка в несколько месяцев.

Сколько украинцев могут умереть от коронавируса в 2022 году

Источник: ВВС

Показатели смертности зависят от многих причин и факторов. Основным из них является количество вакцинированных людей. В частности, санврач Игорь Кузин считает, что 100 тысяч смертей от ковида в 2022 году – это несколько завышенные прогнозы – это самый плохой сценарий.