Сайти, які дозволяють порівняти ціни різних магазинів на один і той же товар і вибрати найвигіднішу пропозицію, існують вже давно.

Інтерес до них зростає постійно, оскільки сьогодні товари й послуги все частіше підшукують онлайн. І карантин тільки посилив цю тенденцію. При цьому далеко не усі користувачі мають чітке уявлення про переваги, які надають пошуковики. Адже їх можливості не обмежуються тільки пропозицією кращої ціни.

Подивимося на прикладі Tabletki.ua – топового сервісу з бронювання ліків і аптечних товарів, які функції пропонує користувачам прайс-агрегатор.

Простий і швидкий пошук ліків

Пошуковик дуже простий в користуванні – ніяких спеціальних технічних навичок для навігації сайтом не потрібно. Пошук потрібного препарату займає кілька хвилин. Ви вводите назву препарату у відповідному рядку – і система миттєво видає усі доступні пропозиції. Можна вказати не назву, а діючу речовину, тоді вам запропонують більше варіантів, включаючи аналогічні препарати різних фірм-виробників і дженерики – відтворені препарати, які мають доведену терапевтичну еквівалентність з оригіналом. Залишається визначитися з відповідним препаратом (заміну препарату на аналог краще обговорити з лікарем) і натиснути "Ціни в аптеках".

Широка мережа аптек

Якщо ви віддаєте перевагу певній аптечній мережі, швидше за все, ви знайдете її на Tabletki.ua. Сайт співпрацює з понад 7000 аптеками й у відповідь на ваш запит запропонує інформацію про наявність препаратів практично в усіх аптеках вашого міста, автоматично визначивши ваше поточне місце розташування. Вибирайте аптеку улюбленої мережі або ту, в якій вам зручно забрати замовлення – поруч з будинком або дорогою на роботу, звузивши радіус пошуку до 0,5 – 5 км або вказавши, який район вас цікавить (фільтри "Адреса" і "Радіус"). Якщо у вашому списку кілька препаратів, спробуйте скористатися функцією "Список покупок": введіть, наприклад, 5 назв поспіль, і система швидко знайде все, або 4 з 5 позицій в одній аптеці ближче до вас, ще й за найвигіднішою ціною.

Постійно зростаючий асортимент

Tabletki.ua постійно розширює свій асортимент, пропонуючи все нові категорії товарів, доступні в аптечному ритейлі – тобто не тільки лікарські препарати. На сайті, наприклад, можна підібрати товари першої необхідності – все ще актуальні маски для обличчя, дезінфікуючі засоби для рук і мобільних телефонів, а також засоби особистої гігієни (шампуні, мило, доглядову косметику високої якості, зубну пасту) і товари для дітей (підгузки, пелюшки, пустушки, дитяче харчування) і багато іншого. Причому ціни на товари щоденного споживання в аптеках часто бувають нижчими, аніж в магазинах. Тому, заходячи на сайт в пошуку ліків, заглядайте і в "Каталог" – можливо, не доведеться спеціально заїжджати в магазин за гігієнічною помадою або новою зубною щіткою.

Порівняння актуальних цін

Щоб дізнатися, в якій аптеці потрібний товар коштує дешевше, відсортуйте ціни по зростанню. Завжди звертайте увагу на економію при бронюванні: іноді вона сягає до 30%. Заощадити можна також, замовивши не всю упаковку препарату, а один блістер. Наприклад, якщо мова йде про дорогі ліки, коли купити необхідну кількість за один раз немає можливості (або якщо вам просто не потрібна ціла упаковка). Цю функцію зараз підтримують більшість аптек, представлених на прайс-агрегаторі.

Важливо: придбати товар за вказаною на сайті ціною зі знижкою можна, тільки попередньо його забронювавши. Бронь також гарантує, що потрібний препарат дочекається вас в обраній аптеці. Без бронювання в аптеці ви заплатите повну вартість. Крім того, якщо препарат дефіцитний, хтось може купити його раніше.

Можливість забрати замовлення у зручний час

Після бронювання замовлення на ваш мобільний телефон приходить підтвердження з кодом – перевіряйте СМС і повідомлення в Viber. Якщо встановлений мобільний додаток, код бронювання буде зберігатися і там. Зазвичай товари резервуються на добу, однак деякі аптеки тримають бронь 48–72 години, що також буде вказано у підтвердженні. Ви можете забрати замовлення у будь-який зручний час у зазначеному часовому проміжку: просто приходите, показуєте номер броні, розраховуєтесь і забираєте заздалегідь укомплектоване замовлення, не затримуючись в аптеці надовго.

Не витрачайте час на походи аптеками, економте гроші та нерви. Використовуйте можливості, які пропонує інтернет, – шукайте усе необхідне онлайн.