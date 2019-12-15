Краще б він говорив із Зеленським, – у США різко відреагували на перемовини Трампа і Лаврова

Зустріч президента Трампа і глави російського МЗС Лаврова, що відбулася відразу після нормандського саміту, стривожила частину американців. У США кажуть: візит росіянина відразу після "Нормандії" – "тривожний збіг".

Принаймні, так висловився голова підкомітету Палати представників Конгресу США з питань Європи, Євразії, енергетики та навколишнього середовища Білл Кітінг в інтерв’ю "Голосу Америки".

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Ця зустріч (Трампа і Лаврова – 24 канал) зацікавила мене тому, що вона відбулася через кілька годин після переговорів у нормандському форматі в Парижі, а також своїм форматом – зазвичай зустрічаються іноземний міністр та держсекретар, але тут до них приєднався президент,

– зауважив він.

До слова, раніше у Білому домі пояснювали, чому Трамп особисто прийме Лаврова у себе. Зустріч начебто готувалася за принципом взаємності: у травні під час візиту держсекретаря США Майка Помпео в Москву його прийняв російський президент Володимир Путін.

"Цей збіг (зустріч Трампа і Лаврова після "Нормандії" – 24 канал) викликає занепокоєння – ми в Конгресі хотіли б продемонструвати світу, що Сенат та Палата представників, республіканці й демократи, виявляють велику зацікавленість у підтримці України. Це важливо для нашої безпеки, для наших союзників, для демократії в Україні. Я б вважав за краще, щоб така зустріч відбулася з президентом Зеленським", – додав Кітінг.