"Ми цього не замовляли": Зеленський натякнув, хто насправді стоїть за підривом Кримського мосту

Президент Володимир Зеленський відкинув звинувачення Росії, що буцімто Україна причетна до вибуху на Кримському мості. Глава держави наголосив, що Україна не причетна до підриву Кримського мосту.

Зеленський заявив, що Україна точно "не замовляла" вибуху на Кримському мосту. При цьому президент натякнув, що вибух міг стати наслідком внутрішніх конфліктів у Росії.

До теми Було закладено вибухівку у кількох місцях, — Дебатто розгромив версію росіян про вантажівку

Зеленський заявив про конфлікт між російськими військовими та спецслужбами

Зокрема, Зеленський заявив, що в Росії серйозний конфлікт між військовими та спецслужбами. Відтак, якась з цих сторін могла стояти за вибухами.

Там багато вертикалів влади. Це велика система. У Радянському Союзі це був КДБ. Сьогодні вона складається з кількох гілок, які постійно вирішують, хто з них є головним,

– сказав Зеленський.

Що відомо про вибух на Кримському мості

Раніше – супутникові фото вибуху на Кримському мосту: дивіться відео