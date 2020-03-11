Курс валют на 11 березня: гривня ще більше знецінилася

На середу, 11 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Американська і європейська валюти продовжують дорожчати.

Національний регулятор встановив, що у середу, 11 березня, за один американський долар доведеться заплатити 25 гривень 31 копійку. Якщо порівняти вартість "зеленого" з попереднім днем, то ціна зросла одразу на 39 копійок.

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Не краща ситуація і з євро. Вартість валюти ЄС збільшилася на 70 копійок і становить 28 гривень 79 копійок. Тоді як 10 березня євро коштувало 28 гривень і 23 копійки.

На міжбанку головну валюту Сполучених Штатів можна купити за 25 гривень 38 копійок, продати – 25 гривень 41 копійку. Купити одне євро можна за 28 гривень 85 копійок, продати – 28 гривень 89 копійок.

В обмінниках за один долар слід віддати 25 гривень 31 копійку, продати американську валюту можна за 25 гривень 86 копійок.

Євро купити можна за 28 гривень 46 копійок, продати – 28 гривень 35 копійок.

Що відомо про зміни курсу валют

Через паніку, спричинену коронавірусом, фінансові ринки у світі втратили щонайменше 5 трильйонів доларів. Сталося це в останній тиждень лютого 2020 року, але продовжився і на початку березня. На світових фінансових ринках стався найбільший спад від часів Світової фінансової кризи.

9 березня світові ціни на нафту протягом дня впали на 30%. Цьому сприяла відсутність домовленості між країнами-експортерами нафти (ОПЕК) та Росією.

Загалом долар та євро в Україні продовжують то підійматись, то опускатись. Від початку 2020 року долар здорожчав на понад 1 гривню, а євро – на понад 1 гривню 30 копійок.

Що робить НБУ, аби стримати падіння курсу?Національний банк України 10 березня продав із золотовалютних резервів України 250 мільйонів доларів. Це повинно підтримати стабільність гривні, яка теоретично може знецінюватися на тлі паніки щодо коронавірусу.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу