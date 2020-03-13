Курс валют на 13 березня: євро зупинило зростання

На п'ятницю, 13 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до американського долара та євро. Гривні вдалося трішки зміцнити свої позиції щодо євро. Однак з доларом ситуація кардинально інша, "зелений" продовжує рости.

Згідно з даними на сайті НБУ, 13 березня за один американський долар доведеться заплатити 25 гривень 85 копійок. Американська валюта невпинно продовжує рости. Лише за добу "зелений" подорожчав на 23 копійки. Зауважимо, що 12 березня його вартість становила 25 гривень 62 копійки.

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Водночас європейська валюта практично припинила дорожчати. У порівнянні з попереднім днем, вартість євро збільшилася лише на копійку і тепер становить 29 гривень 5 копійок. Тоді як 12 березня – 29 гривень і 4 копійки.

Чому курс валют продовжує рости

На це впливають одразу декілька факторів. У Нацбанку пояснили, що коливання вартості валюти є наслідком психологічних факторів і є короткостроковими.

У НБУ переконані, що коливання викликали:

післясвяткові дні;

поширення коронавірусу у світі;

обвал світових бірж;

падіння цін на нафту на 30%.

Для запобігання "розхитування" курсу НБУ продає міжнародні резерви. До прикладу, минулого тижня Нацбанк продав загалом 907 мільйонів доларів.

Що відомо про падіння курсу гривні?Ще на початку 2020 року долар мінімально коштував 23,68 гривні, а за один євро треба було викласти 26,4 – 26,5 гривні. Валюта суттєво почала дорожчати 25 лютого на тлі епідемії коронавірусу.



Тепер же в обмінниках пропонують курс у понад 26 гривень за долар (купівля – продаж). Євро, зі свого боку, зріс до більш ніж 29 гривень за одиницю. Востаннє такими показниками валюта відзначалася у серпні 2019 року.



Середньорічний курс гривні щодо долара / Інфографіка 24 каналу