Курс валют на 19 березня: гривня продовжує падати

На четвер, 19 березня, Національний банк України встановив офіційний курс гривні до долара та євро. Американська валюта суттєво подорожчала. Натомість головна валюта Євросоюзу теж трохи додала у ціні.

Згідно з офіційними даними регулятора, 19 березня за один долар доведеться віддати 27 гривень 27 копійок. Таким чином за добу долар здорожчав на 25 копійок, у порівнянні з попереднім банківським днем – 18 березня.

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Цікаво, що всього лиш 10 днів тому американська валюта коштувала 24 гривні 74 копійки. За цей час лише офіційна вартість долара зросла на понад дві з половиною гривні.

Водночас обмінниках за долар доведеться заплатити понад 27 гривень 24 копійок, продати долар можна за 28,54 гривень.

Вартість євро 19 березня теж зросте, але мінімально. У четвер за валюту ЄС доведеться заплатити 29 гривень 79 копійок.

Таким чином за одну добу вартість офіційного курсу євро зросте на 7 копійок. Загалом за останні 9 днів вартість євро зросла на понад 2 гривні.

В обмінниках євро подешевшав у порівнняні з попередніми днями: 29 гривень 55 копійок купівля і 31 гривень 11 копійок продаж.

Важливо! Офіційний курс відрізняється від курсу в обмінниках через те, що обмеження, введені у межах карантину через коронавірус. Через це існують проблеми з потраплянням до України готівкової валюти, тож вона дорожчає швидше, ніж офіційний курс.

Наскільки може впасти гривня?Фахівці прогнозують, що гривня продовжуватиме падати, однак не варто чекати долара по 30 гривень. НБУ ще має інструменти для стримування курсу. Та все це залежатиме від подальшої ситуації з цінами на нафту, коронавірусом і фондовими ринками. Якщо фінансова криза настане, то це може обвалити гривню.



В НБУ запевняють: панікувати не варто. Міжнародні резерви України на сьогодні перевищують 26 мільярдів доларів США. Нацбанк вважає, що коронавірус не має впливу на економіку України, а погіршення настроїв на фінансових ринках зумовлене швидше психологічним чинником.



Середньорічний курс гривні щодо долара / інфографіка 24 каналу