Чоловік, ймовірно, вчинив злочин ще на початку квітня. Невдовзі після цього його затримали та під час обшуку знайшли дитячу порнографію та інші докази.
До теми Виманював інтимні фото дівчаток через інстаграм: у Києві оголосили підозру дитячому фотографу
Що загрожує чоловікові
Зловмисник постане перед судом за статтею про розбещення малолітньої особи. За таке порушення він може провести у в'язниці від 5 до 8 років. Крім цього, його звинувачують у примушенні до створення порнографії. Відповідна стаття передбачає до 3 років ув'язнення.
У чому його підозрюють
- Про те, що в Києві затримали цього чоловіка повідомили 21 травня.
- Слідчі встановили, що він зареєстрував в інстаграмі фейкову сторінку "дівчинки".
- З неї, ймовірно, шантажував дітей, щоб ті фотографувалися в оголеному вигляді.
- Виявилося, що в підозрюваного є 2 своїх дітей.
- Він працював фотографом, який, ймовірно, ходив по школах і пропонував свої послуги.
- У квартирі затриманого знайшли комп'ютер та телефон, де була дитяча порнографія.
Схожий випадок раніше
13 липня засудили 42-річний тренера однієї з футбольних шкіл Києва. Слідчі з'ясували, що чоловік розбещував 11-річного спортсмена з дитячої футбольної, коли вони поїхали на змагання до Львова.
Він зайшов до кімнати, в якій спали діти й переконався, що за ним ніхто не спостерігає. Після цього підійшов до ліжка потерпілого, оголив свої статеві органи та вчинив щодо хлопчика розпусні дії.