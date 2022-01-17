Наразі відомо, що 34-річного іноземця мають арештувати та екстрадувати. Його підозрюють в експорті, імпорті, торгівлі та постачанні наркотиків, а також у змові з метою вчинення тяжкого злочину.

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Суворе ізраїльське законодавство за такі злочини передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на 20 років.

Показово, що у 2017 році зловмисник уже затримувався українськими правоохоронцями на Одещині. Тоді його помістили під нічний домашній арешт, а згодом змінили цей запобіжний захід на особисте зобов'язання. Після цього громадянин Ізраїлю утік з місця проживання.



Громадянина Ізраїлю затримали у Голосіївському районі Києва / Фото з телеграм-каналу Департаменту карного розшуку

Важливо! Зараз іноземця вже доправили до відділку і там вирішують питання щодо його видачі Ізраїлю.

Текст публікації Департаменту карного розшуку:

Сьогодні працівники Департаменту карного розшуку Національної поліції України на території Голосіївського району міста Києва затримали міжнародного розшукуваного.

34-річний громадянин Ізраїлю розшукувався компетентними органами вказаної країни з метою арешту та екстрадиції за вчинення злочинів, передбачених розділами 13, 19а (експорт, імпорт, торгівля і постачання небезпечних наркотичних препаратів) Указу про небезпечні наркотичні препарати від 1973 року, статті 499 (а) (1) (змова з метою вчинення тяжкого злочину) Кримінального права Держави Ізраїль від 1977 року.

За законодавством вказаної держави, чоловіку загрожує до 20 років позбавлення волі. За попередньою інформацією, у 2017 році працівники поліції Головного управління Національної поліції в Одеській області затримували чоловіка, до нього застосували міру запобіжного заходу у вигляді нічного домашнього арешту, згодом змінили на особисте зобов'язання. Однак останній зі свого місця проживання зник.

Розшукуваного доправили до Голосіївського управління поліції Головного управління Національної поліції у місті Києві для вирішення питання щодо подальшої екстрадиції до країни-ініціатора.