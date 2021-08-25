У картці чоловіка в базі міжнародної поліції зазначалося, що при появі його варто заарештувати. Тому прикордонники одразу затримали зловмисника.
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Співробітники українського бюро Інтерполу підтвердили, що чоловіка дійсно розшукують за обіг наркотиків.
Затриманого передали поліцейським
- Громадянин Естонії сподівався, що українські правоохоронці його не перевірятимуть. То ж, під час оформлення пасажирів він передав прикордонникам паспорт.
- Після затримання зловмисника бійці ДПСУ передали чоловіка поліцейським.
- Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, зловмисника можуть екстрадіювати до Фінляндії, де його й розшукують.
Який саме злочин вчинив зловмисник, невідомо. Протягом 60 годин з моменту затримання чоловіка мають доставити до суду для обрання запобіжного заходу – тимчасового або екстрадиційного арешту.