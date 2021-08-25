У картці чоловіка в базі міжнародної поліції зазначалося, що при появі його варто заарештувати. Тому прикордонники одразу затримали зловмисника.

Дивіться також Щоб далеко не ходити: 23-річна львів'янка облаштувала у себе вдома нарколабораторію

Співробітники українського бюро Інтерполу підтвердили, що чоловіка дійсно розшукують за обіг наркотиків.

Затриманого передали поліцейським

Громадянин Естонії сподівався, що українські правоохоронці його не перевірятимуть. То ж, під час оформлення пасажирів він передав прикордонникам паспорт.

Після затримання зловмисника бійці ДПСУ передали чоловіка поліцейським.

Згідно з кримінально-процесуальним кодексом, зловмисника можуть екстрадіювати до Фінляндії, де його й розшукують.

Який саме злочин вчинив зловмисник, невідомо. Протягом 60 годин з моменту затримання чоловіка мають доставити до суду для обрання запобіжного заходу – тимчасового або екстрадиційного арешту.