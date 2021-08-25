В карточке мужчины в базе международной полиции отмечалось, что при появлении его следует арестовать. Поэтому пограничники сразу задержали злоумышленника.

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Сотрудники украинского бюро Интерпола подтвердили, что мужчину действительно разыскивают за оборот наркотиков.

Задержанного передали полицейским

Гражданин Эстонии надеялся, что украинские правоохранители его не будут проверять. Так, во время оформления пассажиров он передал пограничникам паспорт.

После задержания злоумышленника бойцы ГПСУ передали мужчину полицейским.

Согласно уголовно-процессуальному кодексу, злоумышленника могут экстрадировать в Финляндию, где его и ищут.

Какое именно преступление совершил злоумышленник, неизвестно. В течение 60 часов с момента задержания мужчину должны доставить в суд для избрания меры пресечения – временного или экстрадиционного ареста.