Відомо, що молодик звернувся до правоохоронців через зникнення телефона. Він заявив, що під час відпочинку на вулиці Миколи Лисенка заснув, а коли прокинувся, то помітив відсутність свого гаджета.

За темою У Києві поліцейські затримали іноземку, яка торгувала наркотиками через інтернет



Наркокур'єр викликав поліцію через зникнення телефона / Фото Патрульної поліції Києва

Видав себе поведінкою

Спілкуючись із поліцейськими, чоловік помітно нервував і поводився підозріло. Це привернуло увагу інспекторів, хоча заявник переконував, що просто дуже хвилюється через зникнення телефона.

Втім, правоохоронці все ж вирішили перевірити співрозмовника та знайшли у нього маленькі пакетики із порошком та зеленою речовиною. Всі знахідки вилучили оперативники.



Під час огляду в чоловіка знайшли пакетики із порошком / Фото Патрульної поліції Києва

Конопляна плантація: нещодавній інцидент

У селі Вовчків на Бориспільщині поліція знайшла конопляне поле на 3,5 гектара. На ньому росло приблизно 100 тисяч рослин. На чорному ринку їхня вартість оцінюється у 20 мільйонів гривень.

Текст публікації патрульної поліції Києва:

Патрульні, які прибули на виклик, виявили у самого заявника речовини, схожі на наркотичні

Днями до поліції звернувся чоловік і повідомив, що під час відпочинку він заснув, а прокинувшись, не знайшов свій мобільний. Подія сталася на вулиці Миколи Лисенка.

Під час зустрічі з інспекторами заявник помітно нервував та поводив себе підозріло. Патрульним свою поведінку пояснив тим, що дуже переймається відсутністю телефона.

Зважаючи на його поведінку, інспектори вирішили провести чоловіку поверхневу перевірку. У нього виявили поліетиленові пакетики із порошкоподібною речовиною та пакетик із речовиною зеленого кольору, ймовірно, наркотичного походження.

Інспектори викликали слідчо-оперативну групу Шевченківського управління поліції

для вилучення виявлених речовин та надання правової кваліфікації події.