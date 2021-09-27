"Британець" пошкодив щонайменше 2 припарковані на майданчику автівки та перекинувся. Внаслідок інциденту ніхто серйозно не постраждав. Медики надали допомогу водійці Range Rover та її пасажирці на місці.

Дивіться також Автівку зім'яло після зіткнення з деревом: смертельна ДТП на Дніпропетровщині

За словами лікарів, від обох жінок тхнуло алкоголем.

Відволіклася на пошук речей у сумочці

  • Як з'ясували правоохоронці, водійка елітної машини копошилася у своїй сумочці та не звернула увагу на дорогу.
  • Через це Range Rover не вписався у поворот та виїхав з дороги.
  • На чималій швидкості позашляховик врізався у купу шин, після чого протаранив огорожу парковки та зачепив дві автівки.
  • Зупинилася вкрай дорога машина на даху.

На місці події працювали слідчі. Вони відвезли власницю "британця" на проведення огляду на стан сп'яніння. Пасажирка ж казала, що сама вживала вино, але нібито не знає, чи пила алкогольні напої водійка.

Як саме кваліфікували інцидент поліцейські, невідомо. Якщо сп'яніння жінки доведуть у суді, їй загрожує понад 17 тисяч гривень штрафу, а також позбавлення прав на рік.

Дивіться відео з місця масштабної аварії у Києві:​​