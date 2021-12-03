Тіло 45-річного убитого знайшов у квартирі на вулиці Олекси Тихого його брат. Він одразу ж викликав на місце злочину поліцію.

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Тіло чоловіка знайшов його брат / Фото поліції Києва

Відібрала життя заради дрібниць

Коли правоохоронці приїхали за адресою виклику, то виявили, що в померлого зник телефон, куртка, банківські картки і гроші. Згодом з'ясувалося, що перед смертю чоловік випивав у себе вдома з незнайомою жінкою.

Менш ніж за добу поліції таки вдалося знайти таємничу гостю покійного і затримати її. Жінка зізналася, що познайомилася з чоловіком на вулиці й сама запропонувала йому випити.

Попередньо ми встановили, що під час застілля 39-річна киянка підлила в напій потерпілого медичний препарат, від якого чоловік втратив свідомість та згодом помер. Скориставшись безпорадним станом власника оселі, зловмисниця привласнила собі його речі та втекла,

– зазначив начальник кримінальної поліції Ігор Леус.



Жінка підлила ліки в алкоголь новому знайомому / Фото поліції Києва



Тепер зловмисниці загрожує до 15 років позбавлення волі / Фото поліції Києва

Заґратують на 15 років

Наразі жінці вже оголосили про підозру в розбійному нападі з метою заволодіння чужим майном, поєднаному із застосуванням до особи без її згоди отруйних чи речовин сильної дії з метою заволодіння чужим майном.

Крім того, її взяли під варту. Підозрюваній загрожує до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

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