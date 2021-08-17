Як зазначили в Офісі генерального прокурора, ювенальні прокурори повністю довели провину зловмисника. Крім того, він визнав вину у вчиненні правопорушень.

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За скоєне зловмисника відправили за ґрати з забороною займатися виховною, педагогічною та викладацькою діяльністю на 3 роки після звернення.

Внесли до реєстру збоченців

В суді представники обвинувачення довели, що у квітні цього року чоловік змусив 9-річну дівчинку відправити йому фото та відео з еротичним змістом.

Слідчі з'ясували, що фотограф працював у дитячих закладах та пропонував свої послуги дітям.

Маленьким клієнткам він писав у соцмережах з фейкового акаунту.

Коли чоловік під виглядом "дівчинки" втирався в довіру до жертви, він починав просити дівчат зробити розпусні фото.

Згодом він шантажував потерпілих та змушував їх знімати нові відео.

Всі порнографічні матеріали злочинець зберігав на своєму комп'ютері.

Окрім позбавлення волі, за рішенням суду, фотографа внесуть до реєстру засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості неповнолітніх.

Відомо, що фотограф має двох власних дітей та дружину.