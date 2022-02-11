Правоохоронці затримали підозрюваного. Інформацію про це опублікували 10 лютого.

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Що знайшли у чоловіка

Під час обшуків у транспортному засобі затриманого знайшли приблизно 300 грамів амфетаміну, 6 марок ЛСД, подрібнений ЛСД, канабіс, 8 пігулок МДМА, метамфетамін.

Крім цього, перевірили дім, де жив киянин. Там знайшли та конфіскували 1500 пакетів з метадоном (2 кілограми), 8 пакетів з канабісом, 33 пакети з амфетаміном, солі PVP, пігулки МДМА, приладдя та засоби для фасування, електронні ваги та гроші.

Правоохоронці повідомляють вартість усіх вилучених речовин становить приблизно 1,5 мільйона гривень.

Як діють правоохоронці

Наразі всі вилучені наркотики направили на експертизу. Чоловікові незабаром оголосять підозру та оберуть запобіжний захід.

Ще один випадок з наркодилерами у столиці

Через майже 100 інтернет-магазинів у Києві продавали психотропні препарати. Щодня їм вдавалось реалізувати приблизно 50 тисяч доз наркотиків.