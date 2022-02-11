Правоохранители задержали подозреваемого. Информацию об этом опубликовали 10 февраля.

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Что нашли у мужчины

Во время обысков в транспортном средстве задержанного нашли около 300 граммов амфетамина, 6 марок ЛСД, измельченный ЛСД, каннабис, 8 таблеток МДМА, метамфетамин.

Кроме этого, проверили дом, где жил киевлянин. Там нашли и конфисковали 1500 пакетов с метадоном (2 килограмма), 8 пакетов с каннабисом, 33 пакета с амфетамином, соли PVP, таблетки МДМА, принадлежности и средства для фасовки, электронные весы и деньги.

Правоохранители сообщают стоимость всех изъятых веществ составляет примерно 1,5 миллиона гривен.

Как действуют правоохранители

Сейчас все изъятые наркотики направили на экспертизу. Мужчине вскоре объявят подозрение и изберут меру пресечения.

Еще один случай с наркодилерами в столице

Через почти 100 интернет-магазинов в Киеве продавали психотропные препараты. Ежедневно им удавалось реализовать примерно 50 тысяч доз наркотиков.