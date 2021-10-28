О вопиющем инциденте стало известно из видео в фейсбуке. Именно благодаря жутким кадрам правоохранителям удалось найти бездушного хозяина пушистого.

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Живодер, волочивший на поводке обессиленное животное / Фото полиции Киевской области

За жестокость придется платить

После получения сообщения об издевательствах над котом на улице Курсовая полицейские начали проверку и быстро нашли обидчика зверюшки. Это 48-летний житель Белой Церкви, который ранее уже был замечен в мелком хулиганстве.

В конце концов на злоумышленника составили административный протокол из-за жестокого обращения с животными. Материалы направили в суд, и теперь мужчине придется уплатить штраф в размере 3400 – 5100 гривен.

Для мурчика история закончилась хеппи-эндом

Для пострадавшего котика уже нашли новую семью и передали заботливым владельцам. После изъятия у горе-хозяина жизни и здоровью животного ничего не угрожает.



Котику уже нашли новую семью / Фото полиции Киевской области

История спасения котят, которых нелюди выбросили на верную смерть

В Белой Церкви произошел еще один случай с животными, который потрясает своей жестокостью. Там неизвестные выбросили в мусорник новорожденных котят, завязанных в пакет из-под хлеба. К счастью, малышей нашли дети и отнесли в ближайшую ветеринарную больницу.

Текст публикации полиции Киевской области:

Белоцерковские участковые привлекли к ответственности местного живодера

В начале октября из социальной сети фейсбук полицейским стало известно о случае жестокого обращения с животными по улице Курсовая, что в городе Белая Церковь. Неизвестный мужчина волочил за собой на поводке кота, который уже не мог идти за хозяином самостоятельно.

Полицейские Белой Церкви инициировали проведение проверки и разыскали правонарушителя. Им оказался 48-летний местный житель, который в прошлом привлекался к административной ответственности за мелкое хулиганство.

Участковые офицеры полиции составили на мужчину админпротокол по части 1 статьи 89 (жестокое обращение с животными) Кодекса Украины об административных правонарушениях и направили материалы в суд. За такой поступок ему грозит штраф в размере от 3400 до 5100 гривен.

Угрозы жизни и здоровью животного ничего не угрожает, его изъяли, и сейчас он находится у нового хозяина.