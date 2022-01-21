Суд решил, что эта мера предосторожности должна быть безальтернативной. Следовательно, 62-летнего подозреваемого лишили возможности выйти на свободу под залог.

Предыстория Держал в плену 2 суток и насиловал: в Киеве задержали похитителя 25-летней девушки

История из фильма ужасов

Злоумышленник 16 января заманил девушку в свое жилище и издевался над ней в течение двух суток.

Потерпевшая пыталась сопротивляться, но мужчина в ответ избивал, душил ее и поджигал волосы.

Наконец, 18 января он отпустил свою жертву, и девушка сразу пошла в полицию.

Правоохранители оперативно разыскали и задержали подозреваемого. Им оказался пожилой житель города Умань, Черкасской области.

Злоумышленника взяли под стражу без права внесения залога / Фото Киевской городской прокуратуры

Безнаказанное зло привело к беде

Оказалось, что уманчанина подозревают в еще одном преступлении. Обвинительный акт по этому делу рассматривается Дарницким районным судом. Впрочем, после первого преступления мужчине удалось избежать заключения под стражу, поскольку он внес залог в размере 40 тысяч гривен.

Жуткая попытка изнасилования ребенка в Днепре: похожее

В Днепре несколько подростков поймали 12-летнюю школьницу и попытались ее изнасиловать. Девочке лишь чудом удалось сбежать от нападавших и спастись. Инцидент получил огласку 17 января. Родители потерпевшей заявили, что "уладили" все без вмешательства полиции.