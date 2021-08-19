Тело обнаружили в общежитии Национального транспортного университета, что на улице Михаила Бойчука. Об этом пишут СМИ, ссылаясь на собственные источники.

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Что известно о погибшем

  • Мужчина 1982 года рождения был подполковником полиции.
  • Согласно декларации на Youcontrol, Горошко занимал должность заместителя начальника отдела Департамента превентивной деятельности Нацполиции.
  • Также он жил на первом этаже этого общежития.


Общежитие, где жил полицейский / Фото Obozrevatel

Вероятно, это было самоубийство

По предварительной информации, мужчина покончил с собой. Предполагают, что он выстрелил себе в голову из карабина. Перед смертью полицейский якобы позвонил матери.


На месте работают правоохранители / Фото Obozrevatel

Нашли предсмертную записку

На месте смерти подполковника якобы нашли записку. Там были слова "Простите меня".

В общежитие прибыли начальник и следственно-оперативная группа Печерского района Киева. Обстоятельства выясняют.


Общежитие, где произошла трагедия / Фото Obozrevatel